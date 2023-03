Hannah Schmidt retrouve la forme et la super-finale

Hannah Schmidt se sentait d’attaque en vue des courses de la Coupe du monde de ski cross de Craigleith, en Ontario. Vendredi, elle a atteint la grande finale et s’est classée quatrième devant « la plus grosse foule de la saison », principalement composée de partisans canadiens.

luc turgeon Sportcom

Troisième des qualifications la veille, Schmidt a remporté sa course des quarts de finale en début de journée. Elle a ensuite terminé deuxième au tour suivant, tout juste derrière sa compatriote Marielle Thompson, future médaillée de bronze.

Elles étaient trois Canadiennes en grande finale : Schmidt, Thompson et Courtney Hoffos. C’est toutefois Fanny Smith qui en est sortie victorieuse. Dès le départ, la représentante de la Suisse s’est donné une confortable avance et l’a conservée jusqu’à la ligne d’arrivée.

Hoffos et Thompson ont respectivement terminé deuxième et troisième, tandis que Schmidt a fermé la marche en quatrième place.

« En finale, je n’ai pas eu mon meilleur départ. J’ai pris du retard sur les autres filles et c’est difficile de faire un dépassement sur ce parcours. J’ai aussi commis quelques erreurs au bas du parcours, mais en général, je suis très contente de mon ski », a partagé Hannah Schmidt à Sportcom.

Rétablie de quelques blessures mineures subies dans les dernières semaines, dont une qui l’empêchait de tendre un de ses bras depuis la Coupe du monde de Reiteralm, en Autriche, la skieuse de Mont-Tremblant a dû ajuster des éléments techniques à ses départs. Elle avait confiance de signer un bon résultat vendredi.

« J’étais prête et en forme, même si c’était plus difficile mentalement de me retrouver en super finale. J’étais vraiment nerveuse ! » a-t-elle confié.

« C’était vraiment spécial que la plus grosse foule de la saison soit au Canada et qu’on se retrouve trois Canadiennes en grande finale », a mentionné celle qui avait mis la main sur la médaille d’argent en France, au mois de décembre. Elle n’avait pas atteint la super finale depuis.

Son frère Jared a été stoppé en huitième de finale chez les hommes et s’est classé 19e. Il avait pris le sixième rang des qualifications jeudi.

La dernière épreuve de la saison aura lieu samedi.