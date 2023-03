« J’espère garder le momentum pour demain », avait lancé Alexis Guimond en entrevue à Sportcom, mercredi, après sa médaille d’or au slalom géant de la Coupe du monde de ski para-alpin de Cortina. Et c’est exactement ce qu’il a fait 24 heures plus tard en finissant à nouveau premier au deuxième slalom géant (catégorie debout) disputé au même endroit, en Italie.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

« Honnêtement, ça ne m’a pas surpris. J’avais beaucoup de vitesse hier [mercredi] et je me sentais vraiment à l’aise sur la piste, surtout dans ces conditions [printanières]. Quand le soleil brille, je suis à mon meilleur ! » a reconnu le gagnant, très heureux au bout du fil avec Sportcom.

Accusant un retard de 46 centièmes de seconde sur le Français Arthur Bauchet après la manche initiale où le parcours plus rond lui a donné plus de fil à retordre, le Gatinois a réalisé une deuxième descente du tonnerre, presque une seconde plus rapide que son rival qui finit deuxième avec un retard d’une demi-seconde au cumulatif.

« Je n’avais pas de doute que je pouvais le rattraper. Ça fait plusieurs années que je dis que j’ai le potentiel pour grimper au sommet [du podium] et être compétitif avec Arthur. [En deuxième manche], il fallait juste que je pointe les skis vers le bas et que je donne tout », a ajouté Guimond.

Le Suisse Theo Gmuer (+2,54 s) a été l’autre médaillé de la catégorie. Mercredi, Gmuer avait fini deuxième et Bauchet troisième.

De son côté, Julien Petit a guidé son coéquipier Logan Leach au sixième rang du classement de l’épreuve des malvoyants masculins.

Ambitions et espoirs pour 2026

La saison de Coupe du monde d’Alexis Guimond est maintenant terminée. L’athlète mentionne être un peu déçu de voir sa belle lancée prendre fin abruptement, sauf qu’il trouve rapidement le moyen de se consoler.

« Ça finit la saison en grand et les attentes pour la prochaine sont très hautes à partir de ces résultats. Je suis vraiment ambitieux pour l’année prochaine. […] C’est vraiment incroyable d’avoir eu du succès à la fin de cette saison et ça regarde bien pour Cortina en 2026. »

Ce n’est pas par hasard que le Québécois fasse référence aux prochains Jeux paralympiques, car les courses de ces Jeux seront disputées sur la piste Olympia delle Tofane, là où il a été dominant cette semaine.

« Ça fait juste me donner de l’espoir pour les années futures et c’est vraiment excitant ! Je n’ai pas de médaille d’or paralympique et ce serait vraiment génial d’en avoir une. J’espère garder ce momentum dans les trois prochaines années et on va se revoir à Cortina ! »

La saison de la Coupe du monde de ski para-alpin prendra fin vendredi avec la présentation des courses de slalom. Julien Petit sera le seul Québécois en action.