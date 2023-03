Les Canadiennes ont tout donné, mais ont ultimement été laissées au pied du podium lors de la dernière journée de compétitions aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur longue piste aux Pays-Bas.

Ivanie Blondin est passée bien près de récolter une quatrième médaille lors des Mondiaux, mais sa récolte s’est arrêtée avec deux médailles d’or et une d’argent compte tenu d’une 4e position lors de l’épreuve du 1500 mètres.

L’Ontarienne a dû se contenter de ce résultat en raison d’un retard d’un peu plus de trois dixièmes de seconde sur la Japonaise Miho Takagi.

Avec ce dénouement, le compteur de médailles canadiennes aux Mondiaux a été stoppé à sept. Si Blondin avait été en mesure de monter sur le podium, elle aurait participé à la moitié des médailles canadiennes.

C’est une fin de compétition en beauté pour les locaux. Victorieuse, la Néerlandaise Antoinette Rijpma-de Jong a coiffé la Norvégienne Ragne Wiklund, qui baissait pavillon pour la première fois de la journée.

La native de Québec, Béatrice Lamarache a conclu en 12e place alors que l’autre représentante de l’Unifolié, Maddison Pearman, a pris le 16e échelon.

Weidemann aussi au 4e rang

Pour sa part, l’Ottavienne Isabelle Weidemann n’a pas été en mesure de tirer son épingle du jeu dans une course l’opposant à Valérie Maltais et a terminé les Mondiaux en 4e place aux 5000 m.

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS Isabelle Weidemann devant Valérie Maltais

Vice-championne en titre aux Jeux olympiques sur cette distance, Weidemann a fait à son habitude et a lentement entamé sa course. La grande patineuse de 6 pi 2 po a mis du temps avant de profiter de ses longues et puissantes poussées.

Ce n’est qu’après 1500 m, que Weidemann a commencé à trouver son rythme. Elle s’est approchée peu à peu de la meneuse et a réduit l’écart. Elle a toutefois ralenti au dernier tour et a conclu deux secondes après Martina Sablikova, virtuellement en tête.

Cependant la dernière paire a amené la course à un autre niveau. Devant ses partisans, Irene Schouten a été parfaite et a vengé sa deuxième place subie au 3000 m pour remporter l’ultime épreuve des Mondiaux.

Ragne Wiklund, qui a défait Schouten au 3000 m, a été au coude à coude avec la Néerlandaise jusqu’à la mi-course avant de céder. Elle a finalement terminé au deuxième rang, pour obtenir sa deuxième médaille d’argent de la journée.

Fidèle à son habitude, Maltais a entamé la course sur l’accélérateur. Elle n’a toutefois pas été en mesure de maintenir le rythme et a conclu au 8e échelon. La Saguenéenne a croisé le fil d’arrivée après 7,07,25 et s’est immédiatement appuyée sur ses cuisses, épuisée et vidée.

Lors des derniers Mondiaux, en 2021 Maltais avait pris le 7e rang.