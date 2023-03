Les Canadiennes étaient bien déçues de leur deuxième position à l’issue de la poursuite féminine, vendredi matin, aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur longue piste. Jusqu’à ce que les Néerlandaises soient disqualifiées.

Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais avaient retiré leur maillot jusqu’au niveau des hanches et leurs visages étaient longs au centre de la patinoire de Heenrenveen alors qu’elles délaçaient leurs patins.

Le trio avait patiné de manière inspirée. Elles avaient effectué une course sans faille. Les favorites au classement de la Coupe du monde n’avaient rien à se reprocher. Leur chrono de 2 : 54,58 était suffisant pour leur assurer une place sur le podium.

Ne restait que les deux autres meilleures nations de la discipline, les Pays-Bas et le Japon.

L’équipe formée Joy Beune, Irene Schouten et Marijke Groenewoud ont sans doute été portés par les 13 000 personnes réunies dans l’amphithéâtre, car elles ont livré une performance inspirée. À vitesse de train tout du long, les Néerlandaises ont franchi la ligne d’arrivée avec près de deux secondes d’avance sur les Canadiennes.

Cependant, quelques minutes plus tard, les officiels ont affiché le résultat final et les Canadiennes figuraient au sommet du tableau, tandis que les Néerlandaises étaient tout en bas, disqualifiées.

Les motifs derrière cette décision des officiels ne sont toujours pas connus, mais il semblerait que ça ait à voir avec les bas portés par les patineuses.

Pour le Canada, il s’agit d’une troisième médaille d’or en deux jours, après les victoires aux sprints masculins et féminins, jeudi.

Les hommes en argent

Le Canada a failli causer une grosse surprise, quelques minutes plus tard.

Quatrièmes au classement de la Coupe du monde en poursuite, Connor Howe, Antoine Gélinas-Beaulieu et Hayden Mayeur ont impressionné en rendant un chrono de 3 : 38,43. Ils ont été en avance du début à la fin. Ça aurait pu tourner au vinaigre dans le dernier virage, cependant, lorsque Gélinas-Beaulieu a failli perdre l’équilibre. Il a posé une main au sol, mais il s’est relevé aussitôt et le Canada a franchi la ligne d’arrivée avec la première position provisoire. Le Québécois avait le sourire accroché jusqu’aux oreilles et il applaudissait, par bonheur et soulagement, en effectuant ses derniers coups de patin.

L’avance du Canada a tenu jusqu’au tout dernier tour du duel entre les Pays-Bas et les États-Unis.

Les Néerlandais avaient accumulé un certain retard sur l’unifolié, mais ils ont rattrapé près d’une seconde dans le dernier ovale. Patrick Roest, Beau Snellink et Marcel Bosker, deuxièmes favoris, ont devancé les Canadiens par tout juste 0,16 seconde.

Les Canadiens y ont cru jusqu’à la fin, debouts au centre de la patinoire en fixant le chronomètre, mais il y a fort à parier qu’ils seront satisfaits de ce titre de vice-champions du monde.