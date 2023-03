PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS

Valérie Maltais a passé bien près de remporter sa première médaille individuelle en Championnats du monde de longue piste, jeudi, aux Pays-Bas. La Saguenéenne a finalement pris le 5e rang au 3000 mètres. Il s’agit de son meilleur résultat en carrière dans cette épreuve.

Maltais, qui était jumelée à la Norvégienne Ragne Wiklund, a connu un excellent début de course en prenant l’avance. Wiklund l’a cependant graduellement devancée à partir du 3e tour jusqu’à s’octroyer la première place. La Québécoise, qui a livré une de ses meilleures performances en carrière dans cette épreuve, a pris le troisième rang provisoire derrière la Néerlandaise Irene Schouten grâce à un temps de 3 min 59,88 s.

Les espoirs de médaille de Maltais se sont cependant éteints lors de la course suivante, alors que la Tchèque Martina Sablikova et la Néerlandaise Joy Beune ont toutes deux réalisé un meilleur temps pour terminer respectivement aux 3e et 4e rangs.

Il ne restait ensuite qu’un duo, celui composé des deux Canadiennes Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin. Weidemann, qui a remporté le bronze au 3000 mètres aux Jeux olympiques de Pékin, a terminé 6e avec un temps de 4 min 01,32 s. Blondin a pris le 9e rang.

Ce sont donc Wiklund (1 min 56,86 s.), Schouten (3 min 57,40 s.) et Sablikova (3 min 58,35 s.) qui sont montées sur le podium, dans cet ordre.