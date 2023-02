Baird et Maheux percent le top 10 en slopestyle

(Bakouriani) Les Canadiennes Jasmine Baird et Émeraude Maheux ont percé le top 10 en slopestyle aux Championnats du monde de surf des neiges à Bakouriani, en Géorgie, lundi.

La Presse Canadienne

Baird, de Mississauga, et Maheux, de Saint-Faustin–Lac-Carré, ont abouti aux neuvième et 10e rangs de la finale en vertu de pointages de 69,65 et 68,38 points, respectivement.

L’épreuve a été remportée par la Britannique Mia Brooks avec 91,38 points, devant la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott (88,78) et la Japonaise Miyabi Onitsuka (83,05).

PHOTO IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS Jasmine Baird

Laurie Blouin, de Stoneham-et-Tewksbury, n’a pu franchir les qualifications. Blouin avait été sacrée championne du monde de slopestyle en Espagne en 2017, et de grand saut à Aspen, au Colorado, en 2021.

Du côté masculin, le Norvégien Markus Cleveland a triomphé devant le Japonais Ryoma Kimata et l’Américain Chris Corning, respectivement.

Les Canadiens Cameron Spalding, Liam Brearley, Nicolas Laframboise et Francis Jobin n’ont pu franchir les qualifications.