(Lausanne) L’Union internationale de patinage a appuyé la démarche de l’Agence mondiale antidopage, qui conteste la décision de ne pas punir la patineuse russe Kamila Valieva après qu’elle eut été épinglée pour dopage sportif et qu’elle eut terni les Jeux olympiques de Pékin l’hiver dernier.

L’ISU a mentionné mercredi qu’en dépit de l’âge de Valieva – elle avait 15 ans lorsqu’elle a testé positive à une substance interdite –, il est important de transmettre son dossier au Tribunal arbitral du Sport (TAS) en Suisse.

« L’ISU estime que tous les jeunes athlètes doivent être protégés contre le dopage. Une telle protection ne peut être envisagée si nous soustrayons de jeunes athlètes aux sanctions », a écrit l’organisation qui chapeaute le patinage sur la planète.

L’AMA conteste la décision d’un tribunal russe qui a déclaré que Valieva « n’a commis aucune faute ni négligence » après avoir testé positive en décembre 2021 au trimétazidine, un médicament utilisé afin de prévenir les angines de poitrine, qui est interdit dans le sport. Le tribunal a disqualifié Valieva des Championnats russes de patinage artistique, où elle avait fourni son échantillon fautif, mais pas des autres compétitions. On ignore les conclusions de l’enquête obligatoire portant sur l’entourage de Valieva au moment des faits.

La patineuse russe a remporté l’or olympique dans l’épreuve par équipe en février avant d’apprendre que l’échantillon qu’elle avait fourni deux mois plus tôt s’était révélé positif à une substance interdite. Le résultat du test antidopage avait été retardé au laboratoire de dépistage en raison de la pandémie de coronavirus.

Entre-temps, elle se préparait pour l’épreuve individuelle, où elle faisait partie des favorites pour décrocher l’or. Valieva a cependant été effectué de nombreuses chutes qui l’ont reléguée au pied du podium.

Contrairement à l’AMA, qui a déclaré mardi qu’elle espérait obtenir une suspension de quatre ans devant le TAS – ce qui entraînerait sa disqualification des JO de Pékin –, l’ISU a indiqué qu’elle aimerait plutôt que Valieva soit soumise « à une période d’inadmissibilité qui serait à la discrétion du TAS », en ajoutant que la décision finale au sujet des résultats de l’épreuve par équipes à Pékin devrait être prise par le TAS.

À cause de l’incertitude entourant la situation, la cérémonie de remise des médailles de l’épreuve par équipe avait été annulée à Pékin. Cette incertitude a été dénoncée par l’équipe américaine, qui a terminé au deuxième rang derrière la Russie et qui pourrait potentiellement être sacrée championne de la compétition.

Le Comité international olympique a accueilli favorablement la décision de l’AMA de contester le verdict du tribunal russe et a ajouté qu’il espère que le dossier sera réglé rapidement afin que les médailles puissent être distribuées.

« Le CIO accueille favorablement la décision de l’AMA, de transmettre ce dossier au TAS, car nous nous approchons d’une résolution finale, qui est attendue depuis longtemps par les athlètes », a évoqué le CIO.

« Puisqu’il concerne un test qui a été effectué à l’extérieur du site des Jeux olympiques, mais qu’il pourrait avoir un impact sur les résultats des épreuves de patinage artistique par équipe et individuelles aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, le CIO espère que ce dossier sera traité le plus rapidement possible », a conclu l’organisation dirigée par Thomas Bach.