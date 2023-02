Coupe du monde de ski acrobatique

Kingsbury remporte un autre globe de cristal, Viel obtient un premier podium

(Chiesa in Valmalenco, Italie) Mikaël Kingsbury est habitué aux podiums, lui qui en a récolté un 113e depuis ses débuts en Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, dans la commune italienne de Chiesa in Valmalenco. Mais à quelques mètres de lui se trouvait un compatriote qui a vécu la sensation pour la toute première fois de sa jeune carrière, à sa 11e course sur le circuit.