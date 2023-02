PHOTO JEFF SWINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chiesa In Valmalenco) On a eu droit à un doublé québécois à l’épreuve des bosses en parallèle de la Coupe du monde de ski acrobatique samedi dans la commune italienne de Chiesa in Valmalenco.

La Presse Canadienne

Mikaël Kingsbury a terminé deuxième de la compétition alors que son compatriote Julien Viel remportait la petite finale pour ainsi monter sur la troisième marche du podium.

Lors de la grande finale, Kingsbury s’est incliné par un score de 18-17 face à son grand rival Ikuma Horishima, du Japon. Quant à Viel, un athlète originaire de Québec âgé de 21 ans, il a battu l’Américain Dylan Walczyk 21-14 lors de la petite finale.

Alors que Kingsbury récoltait un 113e podium en carrière et un neuvième en 2022-23, Viel réalisait l’exploit pour la toute première fois de sa carrière, à sa 11e course en Coupe du monde.

Auparavant, la meilleure performance de Viel en Coupe du monde était une neuvième place lors de l’épreuve des bosses tenue le 2 février dernier à Deer Valley, dans l’Utah.

Chez les dames, la Française Perrine Laffont a remporté la compétition devant l’Américaine Elizabeth Lemley.

Maia Schwinghammer a été la meilleure Canadienne avec une 12e place.