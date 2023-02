(Méribel) Marta Bassino a surpris Mikaela Shiffrin et s’est adjugé la victoire en super-G féminin mercredi, procurant du même coup une deuxième médaille d’or à l’Italie à ces Championnats du monde de ski alpin.

Associated Press

Shiffrin menait par trois dixièmes de seconde devant Bassino au deuxième chrono intermédiaire, mais elle n’a pu maintenir le rythme de l’Italienne dans la dernière portion du parcours Roc de Fer. L’Américaine s’est éventuellement contentée du deuxième rang, à 0,11 seconde.

L’Autrichienne Cornelia Hütter et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie se sont partagé la troisième marche du podium, à 0,33.

« Je suis très satisfaite de ma performance, et de mes émotions, parce que je n’ai pas vraiment l’impression que je méritais une médaille en super-G. Il y a tant de skieuses puissantes et rapides, a confié Shiffrin. À un certain moment, je croyais avoir tout perdu, mais je me suis ressaisie et j’ai pu atteindre le fil d’arrivée. »

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a pris la 26e place, à 2,42 secondes de Bassino. Sa compatriote Valérie Grenier, de St-Isidore, en Ontario, n’a pu compléter l’épreuve.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Marie-Michèle Gagnon

La médaille d’argent de Shiffrin est sa 12e en 15 épreuves en carrière aux Mondiaux de ski alpin. Elle a été acquise deux jours après que l’Américaine eut raté une porte en fin de parcours de slalom, alors qu’elle se dirigeait vers un autre podium. Federica Brignone avait éventuellement gagné cette épreuve.

« J’ai beaucoup appris du combiné [alpin] ; je dois être plus agressive dans mon ski et ma stratégie de course, a expliqué Shiffrin, sixième lors du super-G de lundi. De plus, cette piste est difficile et doit être respectée. Tu dois repousser tes limites, mais si tu les dépasses, alors tu es dans le pétrin. J’ai donc essayé d’être très forte, très agressive, mais juste un petit peu plus intelligente. »

Bassino a obtenu sa deuxième médaille d’or après avoir triomphé lors de l’épreuve en parallèle chez elle, dans le cadre des Mondiaux de ski alpin, il y a deux ans. Elle est du même coup devenue la deuxième skieuse italienne à remporter le titre mondial en super-G féminin, après les deux conquêtes d’affilée d’Isolde Kostner au milieu des années 1990.

Bassino n’a toujours pas gagné en super-G sur le circuit de la Coupe du monde, mais elle a terminé troisième en deux occasions en janvier.

« Je suis sans mot. C’est ma première victoire en super-G, et ici aux Mondiaux, ça va me prendre du temps avant de comprendre ce qui vient de se passer, a dit Bassino. Aujourd’hui, j’ai excellé dans la dernière portion du parcours, parce que j’ai perdu beaucoup de temps dans le haut de celui-ci. J’étais très nerveuse en regardant les autres filles descendre. Mais je suis très heureuse et gonflée à bloc, c’est un excellent résultat. »

Plusieurs têtes d’affiche, dont la championne du monde et championne olympique en titre Lara Gut-Behrami et sa compatriote suisse Corinne Suter, avaient arraché quelques dixièmes de seconde à Bassino avant de perdre beaucoup de temps dans la portion médiane du parcours, beaucoup plus technique et ombragée.

La coéquipière de Bassino, Sofia Goggia, la championne olympique de descente, a terminé en 11e position à 0,76 seconde. Goggia sera la favorite pour compléter le triplé italien samedi, lors de la descente féminine.

« Merveilleux, la pression repose maintenant sur mes épaules, a évoqué Goggia en riant. D’abord, Fede, puis Marta, et maintenant, maintenant, et bien nous verrons. »

Du côté masculin, le Norvégien Aleksander Aadmodt Kilde s’est révélé le plus rapide de la descente d’entraînement en vertu d’un chrono de 1 : 48,81.

L’Italien Christof Innerhofer a suivi en deuxième place, à 0,15 seconde, devant le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted, à 0,41.

Les Canadiens James Crawford et Broderick Thompson sont parvenus à percer le top 10, finissant respectivement aux septième et neuvième rangs.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS James Crawford

Leurs compatriotes Alexander Cameron, Jeffrey Read et Brodie Seger ont abouti aux 17e, 19e et 27e échelons, dans l’ordre.

Une autre descente d’entraînement masculine se déroulera vendredi.