Mikaël Kingsbury n’a jamais été inquiété samedi lors de l’épreuve des bosses en parallèle à la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, en Utah. L’athlète de 30 ans a été dominant à chacune des rondes, en route vers la 78e médaille d’or de sa carrière en Coupe du monde.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

Kingsbury avait rendez-vous avec l’Australien Matt Graham en grande finale. Ce même Graham avait réussi à devancer le skieur de Deux-Montagnes à l’épreuve en simple deux jours plus tôt. Cette fois, Kingsbury a été irréprochable pour vaincre son rival et du même coup monter sur la plus haute marche du podium.

« Je me sens super bien ! Je voulais y aller une ronde à la fois. Je me suis légèrement blessé au poignet lors d’une chute à l’entraînement jeudi, mais les médecins ont effectué un travail incroyable pour me permettre d’être au sommet de ma forme aujourd’hui. C’est formidable de l’emporter ici, à Deer Valley devant ma copine et une foule endiablée », a indiqué Mikaël Kingsbury.

Sous les projecteurs à Park City, le Québécois a d’abord vu le Suédois Albin Holmgren chuter lors de leur duel en huitième de finale. Le scénario s’est répété en quart de finale alors que le Britannique William Feneley a dû appliquer les freins en milieu de parcours.

Walter Wallberg, le meneur au classement général des bosses en parallèle, était l’adversaire du « King » en demi-finale. Comme ce fût le cas depuis le début de la soirée, Kingsbury a vu son adversaire ralentir pour éviter une chute et il a pu obtenir son billet pour la finale.

Wallberg a finalement mis la main sur la médaille de bronze. La victoire de Kingsbury lui a également permis de soutirer le dossard jaune de meneur au classement général provisoire à Walter Wallberg.

Elliot Vaillancourt était le seul autre représentant de la Belle Province à se rendre jusqu’en quart de finale. Il a vu son parcours prendre fin lors de son affrontement contre Matt Graham.

Gabriel Dufresne et Louis-David Chalifoux ont tous les deux été stoppés en seizième de finale alors que Kerrian Chunlaud et Julien Viel ont perdu dès le premier tour.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert s’est inclinée d’entrée de jeu devant la Japonaise Anri Kawamura.

La médaille d’or est revenue à la Française Perrine Laffont qui a eu raison de l’Américaine Jaelin Kauf en finale. Hannah Soar, la compatriote de Kauf, a grimpé sur la troisième marche du podium.