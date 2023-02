PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Rosey Fletcher (notre photo), Erin O’Malley et Callan Chythlook-Sifsof accusent leur ancien entraîneur Peter Foley d’« agression sexuelle » et de « coups et blessures » à leur encontre et envers d’autres femmes pendant « près de 20 ans » avec « la complicité, l’autorisation et l’approbation » du comité national olympique et paralympique (USOPC) et de la Fédération de ski et de snowboard (USSS).