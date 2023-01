« J’ai de grosses attentes et on verra comment ça va aller », avait mentionné le fondeur Antoine Cyr à Sportcom, samedi, à propos du 20 kilomètres classique en départ groupé de la Coupe du monde des Rousses, en France. Force est de constater que le Gatinois les a comblées, lui qui s’est classé au huitième rang, dimanche.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

« J’espérais un solide top 20 ou top 15, mais là, de faire un autre top 10 comme ça, en saison, c’est super ! C’était un parcours vraiment difficile », a commenté Cyr, en entrevue après son test antidopage.

L’athlète de 24 ans avait terminé quatrième au 15 kilomètres classique en départ groupé du récent Tour de ski, le 7 janvier dernier.

Privé de la victoire au sprint de samedi par le Français Richard Jouve, le Norvégien et meneur au classement de la Coupe du monde, Johannes Hoesflot Klaebo, a devancé le spécialiste du style classique, le Finlandais Iivo Niskanen (+1,2 s) et le Suédois William Poromaa (+1,3 s). Cyr a quant à lui accusé un retard de 38,4 secondes sur le quadruple médaillé des Jeux de Pékin.

« Aujourd’hui [dimanche], j’attaquais l’épreuve sans pression et avec l’idée de faire une bonne course et faire mon métier pour lequel je m’entraîne plusieurs mois par année. Ça m’a fait plaisir et c’était tellement une course amusante devant un public, et je le répète, qui était incroyable ! C’était fou ! Je suis vraiment, vraiment content ! »

Le Québécois pointait aux environs de la 20e place aux premiers temps intermédiaires lorsqu’il a amorcé sa remontée vers la tête du groupe. Huitième après la marque des sept kilomètres, il s’est maintenu dans ces eaux jusqu’à l’arrivée.

« Après deux tours, ça commençait à faire l’élastique derrière, alors je me suis faufilé pour aller vers l’avant. J’ai fait ça au bon moment alors que la course commençait à exploser avec le sprint intermédiaire. »

Présent en Coupe du monde depuis ses débuts au Tour de ski du Canada en mars 2019, l’Olympien sait maintenant parfaitement lire les courses afin de bien se positionner dans le groupe, sans toutefois se mettre dans le rouge en prévision des derniers kilomètres.

L’écart qui le séparait de la tête a franchi la barre des 10 secondes avec un peu moins de 5 kilomètres à faire, sauf qu’il a tout de même été en mesure de conserver sa huitième place.

Antoine Cyr mettra le cap sur Livigno, en Italie, afin de prendre part à un stage de préparation en vue des Championnats du monde.