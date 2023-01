PHOTO PIERMARCO TACCA, ASSOCIATED PRESS

Sur un court parcours qui présentait une marge d’erreur réduite, Laurence St-Germain a connu un ennui de taille en début de deuxième manche, mais elle a tout de même pu terminer au 15e rang (+2,89 s) du slalom de Spindleruv Mlyn, une épreuve de la Coupe du monde de ski alpin présentée samedi, en Tchéquie.

Sportcom

Au sommet du classement, l’Américaine Mikaela Shiffrin a ajouté une 85e victoire de Coupe du monde à son impressionnant palmarès et elle n’est plus qu’à une de rejoindre le Suédois Ingemar Stenmark, meneur tous genres confondus.

L’Allemande Lena Duerr (+0,60 s) et la Suisse Wendy Holdener (+1,31 s) ont accompagné Shiffrin sur le podium. Les Canadiennes Ali Nullmeyer (+2,99 s) et Amelia Smart (+4,19 s) ont fini 19e et 30e.

PHOTO VLADIMIR SIMICEK, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin sur le podium

« C’était une journée correcte, même si j’ai beaucoup mieux skié à ma deuxième manche, car j’étais moins constante en première. J’ai vraiment plus attaqué en deuxième manche, sauf que mon bâton droit a glissé quand j’ai poussé dans le portillon de départ. Je n’ai pas pu me donner un élan et c’était frustrant. J’ai perdu beaucoup de temps, mais après, j’ai utilisé ma frustration en descendant », a raconté l’athlète de 28 ans avec un rire gêné.

La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges mentionne qu’il lui a fallu environ trois portes pour reprendre le plein contrôle de sa descente où elle a enregistré le 11e meilleur chrono.

« C’est un parcours qui est super court, alors chaque petite erreur compte encore plus », a poursuivi celle qui a vanté les conditions de la piste. « C’était vraiment une belle course égale pour tout le monde. Ça fait longtemps qu’on a eu ça cette saison. »

Dans ces conditions, c’est tout de même la meilleure skieuse de l’histoire qui est ressortie du lot. Les yeux du monde entier sont rivés sur Mikaela Shiffrin qui est désormais à deux victoires de dépasser Stenmark.

« Pour moi, ce n’est même pas une question de savoir si elle va dépasser le record. Quand j’ai vu les conditions de la piste, je me suis dit : « ah, il y a des chances qu’elle égale le record ici. » C’est vraiment cool d’être présente quand ça va arriver. En fait, j’étais presque déçue quand elle a battu le record de Lindsey Vonn en slalom géant, car je n’étais pas là ! Je vais donc être ici si elle a sa 86e victoire demain (dimanche). C’est quand même spécial d’être là pour un moment historique », a conclu la Québécoise.