(Lac-Beauport) Le Québécois Lewis Irving a dominé les qualifications de la Coupe du monde des sauts acrobatiques, samedi au centre de ski Le Relais à Lac-Beauport, menant un contingent de six Québécois en finale.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Irving, Victor Primeau, Émile Nadeau et Alexandre Duchaine ont rejoint Marion Thénault et Rosalie Gagnon, qui s’étaient qualifiées plus tôt dans le volet féminin.

Un des favoris locaux, Miha Fontaine, a connu des ratés à l’atterrissage de sa manœuvre et a terminé au 15e rang, ratant sa qualification de trois places.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Marion Thénault

Gabriel Dion, Nicolas Martineau, Anthony Noël, Pierre-Olivier Côté, Charlie Fontaine, l’olympienne Flavie Aumond et Alexandra Montminy ont aussi mordu la poussière chez les dames.

Irving a effectué un triple périlleux arrière avec trois vrilles qu’il a atterri droit comme un chêne pour obtenir 123,53 points et devancer l’Américain Quinn Dehlinger (118,14) et le Suisse Primer Werner (117,70).

Primeau (106,88) a pris le neuvième rang, suivi de Nadeau (104,87). Duchaine (97,60) a été le dernier à se qualifier en 12e place.

Thénault, une Sherbrookoise de 22 ans, a complété les qualifications en deuxième place grâce à une note de 86,94 points. Elle n’a été devancée que par l’Australienne Danielle Scott, avec un pointage de 90,24.

Quant à Gagnon, qui n’est âgée que de 16 ans et qui est originaire de la région de Québec, son score de 65,52 lui a valu la neuvième place.

Les athlètes ayant réalisé les 12 meilleurs scores se qualifiaient pour la finale, qui sera présentée en après-midi. Les six premiers passeront en super finale.