Coupe du monde de sauts à Lac-Beauport

Les trois médaillés olympiques devant leur public

Pour Lewis Irving, Marion Thénault et Miha Fontaine, les deux épreuves de la Coupe du monde de sauts en ski acrobatique qui auront lieu au Relais de Lac-Beauport samedi et dimanche seront une rare occasion de se produire devant leurs familles et leurs amis dans une épreuve internationale.