(St Anton Am Arlberg) L’Italienne Federica Brignone a mérité une première victoire cette saison en Coupe du monde de ski alpin féminin, alors qu’elle a remporté le super-G de St-Anton, samedi.

Associated Press

Brignone a maîtrisé un parcours dont la longueur avait été réduite à cause des fortes chutes de neige survenues durant la nuit et complété l’épreuve en une minute et 21 centièmes de seconde.

Elle a battu la Suissesse Joana Hählen par 54 centièmes de seconde. La championne olympique Lara Gut-Behrami, également de la Suisse, s’est classée troisième à 66 centièmes de seconde de Brignone.

L’Italienne Sofia Goggia, meneuse au classement général de la descente, a été victime d’une chute, bien qu’elle se soit relevée et ait descendu le reste de la piste. La Suissesse Michelle Gisin, médaillée de bronze olympique, a également été incapable de compléter la course.

Des trois Canadiennes inscrites, Valérie Grenier (1 : 02,25) a réalisé la meilleure performance en se classant 23e, trois places devant Marie-Michèle Gagnon (1 : 02,62). Quant à Stefanie Fleckenstein, elle n’a pas été en mesure de compléter sa descente.

L’Américaine Mikaela Shiffrin fait impasse ce week-end, après deux semaines de ski fortes en émotion lors desquelles elle est parvenue à rejoindre sa compatriote Lindsey Vonn pour le nombre de victoires en carrière en Coupe du monde, avec 82.

Shiffrin détient aussi une gigantesque avance au classement général de la Coupe du monde, et elle se dirige vers un cinquième titre mondial en carrière.

Un autre super-G doit avoir lieu dimanche sur la même piste.