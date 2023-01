(Kranjska Gora) L’Américaine Mikaela Shiffrin a égalé le record de sa compatriote Lindsey Vonn pour le plus grand nombre de victoires en carrière dans l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin féminin, en signant un 82e triomphe, dimanche, lors du slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie.

Associated Press

Shiffrin a inscrit les meilleurs chronos lors de chacune des deux manches pour un temps cumulatif d’une minute 52,53 secondes.

En route vers sa huitième victoire de la saison, Shiffrin a devancé l’Italienne Federica Brignone par 77 centièmes de seconde. La Suisse Lara Gut-Behrami (1 : 53,50) a complété le podium.

Gagnante de la même épreuve et sur la même piste samedi, la Canadienne Valérie Grenier n’a pas réussi à répéter ses exploits de la veille. Elle a terminé sixième à un peu moins de deux secondes de l’Américaine.

Shiffrin a célébré son triomphe avec un cri puis s’est penchée et a posé ses mains sur ses bâtons avant d’embrasser ses skis lors de la cérémonie de remise des médailles.

« J’étais tellement nerveuse pendant cette course. J’ai une éruption cutanée sur le visage tellement que j’étais nerveuse », a déclaré Shiffrin. « Je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu à cause de 82. Je voulais juste bien skier, et c’est ce que j’ai fait. »

PHOTO PIERRE TEYSSOT, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin a célébré son triomphe avec un cri.

« Ça a été un combat. Mais les conditions étaient assez incroyables et j’ai reçu un rapport des entraîneurs qui m’ont dit : “C’est vraiment attaquable, alors fonce” », a-t-elle aussi relaté. « J’ai déjà été dans cette position auparavant et j’ai perdu, et aujourd’hui je voulais me battre pour ça. »

Au lendemain de sa première victoire en carrière en Coupe du monde – et de son premier podium, Grenier a connu une brillante première manche.

Son chrono de 55,69 secondes lui conférait alors le troisième rang, derrière Shiffrin (55,30) et Brignone (55,54).

Toutefois, Grenier n’a pu faire mieux que le 20e temps lors de la seconde manche, qu’elle a négociée en 58,58 secondes. Elle a complété la journée avec un chrono final de 1 : 54,27.

PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Valérie Grenier

« Je suis un peu déçue parce que j’étais troisième à la première manche et je voulais remonter sur le podium », a avoué Grenier, dans le communiqué officiel de Canada Alpin.

« J’ai vraiment skié à fond dans la deuxième manche. Il y avait des bosses et j’ai fait quelques erreurs, mais il y avait aussi du bon ski. Je me sens confiante et excitée, et j’ai hâte de courir à St. Anton », a ajouté l’athlète de St-Isidore, en Ontario, en faisant référence aux épreuves de descente et de super-G prévues les 14 et 15 janvier, respectivement.

Avec son triomphe samedi, Grenier était devenue la première skieuse du Canada à gagner un slalom géant de la Coupe du monde depuis Kathy Kreiner, en 1974.

Auteure du 14e temps lors de la manche initiale, la Canadienne Britt Richardson (1 : 56,33) a terminé la compétition en 24e place.

Shiffrin pourra briser la marque de Vonn mardi soir, lors d’un slalom à Flachau, en Autriche. Shiffrin menace aussi le record absolu de 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark.

Une légende de son sport, Stenmark a été à peu près intouchable dans les disciplines du slalom et du slalom géant entre 1975 et 1984.

Vonn a pris sa retraite il y a quatre ans lorsque les blessures ont mis fin à sa quête du record de Stenmark.

Avec Andrew Dampf, Associated Press