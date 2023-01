PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

(Garmisch-Partenkirchen) Le Norvégien Henrik Kristoffersen a pris les commandes du slalom de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) après la première manche, sur une piste difficile à skier en raison des températures printanières, mercredi en fin d’après-midi.

Agence France-Presse

Premier à s’élancer, Kristoffersen a profité de son dossard pour réaliser le meilleur temps de la première manche sur la Gudiberg en 52 sec 84 et creuser des écarts sur ses premiers poursuivants.

Il a devancé l’Allemand Linus Strasser de 71/100e et le Français Clément Noël, champion olympique de la spécialité, de 93/100e. Tous les autres skieurs sont à plus d’une seconde du Norvégien.

« C’est pas si mal, parce que j’ai besoin d’arriver en bas des manches. J’ai besoin de ne pas être à 160 % et prendre tous les risques. J’essaie de faire des manches propres, solides », a commenté le Français de 25 ans, auteur de quelques erreurs sur le haut du parcours et plus à l’aise sur le bas.

« Les conditions sont très difficiles. Absolument tout est à jouer en seconde manche, ça va être un gros combat, je pense qu’il y aura de grosses remontées, tout reste à faire », a-t-il ajouté.

Noël reste sur deux éliminations sur les deux premières courses entre les piquets serrés à Val d’Isère mi-décembre et à Madonna di Campiglio (Italie) dix jours plus tard.

La seconde manche est programmée à 18 h 45.