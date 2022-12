Disqualifiée la veille malgré une magnifique descente, Valérie Grenier n’a pas perdu de temps pour prouver à nouveau de quoi elle était véritablement capable. La skieuse du Mont-Tremblant a pris la cinquième position au slalom géant lors de la Coupe du monde de Semmering, en Autriche, mercredi matin.

Comme mardi, les conditions étaient belles en Autriche et la skieuse de 26 ans était en jambes depuis le début de la semaine.

La journée précédente, elle avait livré possiblement l’une des meilleures manches de sa vie, toujours en géant, en rendant le quatrième temps de la première descente. Elle a cependant été disqualifiée en arrivant au bas de la pente en raison d’un faux départ. N’eût été cet incident, elle aurait été en excellente position pour se battre pour le premier podium de sa carrière. « C’est sur que c’était encore un petit peu dans ma tête [mercredi] matin, a-t-elle révélé à La Presse après la course, alors qu’elle était en déplacement. Je suis quand même bien passée à autre chose. »

C’était plate d’aussi bien skier [mardi] et de ne pas être certaine de pouvoir répéter la même chose, même si je savais que j’en étais capable. La skieuse Valérie Grenier

Ainsi, d’une certaine manière, elle a repris là où elle avait laissé, mercredi. Le tracé était bien différent de la veille, mais Grenier a quand même réussi l’une des meilleures courses de la journée malgré sa position de dossard. « Je me sens extrêmement bien, je suis super fière de moi, ça fait du bien d’avoir un bon résultat comme ça. »

Voler le spectacle

Avec une première manche de 1:01,18, elle cognait à la porte du top 10 pour la première fois de la saison. Grenier était au 12e rang provisoire, un bond de six places compte tenu de son numéro de départ. « Ce matin, ce n’était pas ma meilleure descente, souligne-t-elle. Le parcours était super ouvert. Je n’étais pas très contente de ma descente. »

PHOTO VLADIMIR SIMICEK, AGENCE FRANCE-PRESSE Propulsée par un excellent départ, Valérie Grenier a été solide sur ses skis du début à la fin.

En deuxième manche, elle a été épatante. « Cet après-midi, j’étais vraiment concentrée sur mon ski pour faire les bonnes choses. » La Canadienne a réalisé la meilleure deuxième manche de la journée. Avec un temps de 1:03,18, elle s’est assurée de terminer dans le top 5. Elle a fait mieux que Mikaela Shiffrin, future gagnante, en la devançant de 88 centièmes de seconde.

Propulsée par un excellent départ, Grenier a été solide sur ses skis du début à la fin. Elle a taillé chaque virage comme si sa vie en dépendait, ce qui lui a permis de générer énormément de vitesse. Comme un TGV, elle a franchi la ligne d’arrivée sans bavure, sans faille, le sourire aux lèvres. Grenier venait de livrer l’une des plus belles descentes de sa carrière. « Quand je suis arrivée en bas, j’ai évacué toute la frustration de la veille. C’était vraiment une revanche », a-t-elle souligné.

Elle s’est emparée de la tête. Elle n’avait plus qu’à attendre de voir ce qu’allaient faire les 11 skieuses suivantes.

Avec seulement six skieuses à s’élancer, Grenier était toujours la meneuse. Katharina Truppe a chuté en milieu de piste et Sara Hector, l’une des skieuses les plus constantes sur le circuit, juste après, a raté l’une des dernières portes du parcours. Le sort de Grenier s’améliorait. « Je ne veux pas que personne ne se fasse mal, je ne veux pas que les filles tombent, mais c’est sûr que j’étais heureuse de voir que je montais. »

Son ascension a toutefois été freinée par les quatre skieuses restantes. Les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino, deux géantistes de talent, ont enchaîné avec de meilleurs temps. Gagnante la veille, Mikaela Shiffrin, malgré quelques accrochages en milieu de piste et un glissement qui aurait pu mettre fin à sa journée, les a devancées. Ne restait plus que Lara Gut-Behrami. La Suissesse a été victime de déséquilibre et a été incapable de générer plus de vitesse que l’Américaine. Elle a dû se contenter du deuxième rang.

Shiffrin a donc pu célébrer sa 79e victoire en carrière. Elle n’est plus qu’à trois du record féminin absolu de Lindsey Vonn.

PHOTO PIERMARCO TACCA, ASSOCIATED PRESS Avec sa 79e victoire, Mikaela Shiffrin se rapproche du record féminin de succès de sa compatriote Lindsey Vonn (82).

C’est la cinquième fois de sa carrière que Grenier termine dans le top 5. Une première depuis le slalom géant de Kranjska Gora, en janvier dernier, lorsqu’elle avait terminé quatrième.

Un soupir de soulagement

Ce résultat vient aussi mettre un baume sur le volet 2022 de cette saison. Elle reconnaît que son début de calendrier a été en deçà des attentes. Avant son résultat de mercredi, elle avait complété seulement deux de ses trois départs. Pour le reste, elle avait dû se contenter d’une 31e et d’une 12e place à Lake Louise et Sestrière au début du mois.

« Ça fait vraiment du bien de voir que les choses vont bien et que je peux me faire confiance. C’est encourageant pour les prochaines courses », a-t-elle conclu.