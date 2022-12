La logique a été respectée, mardi matin, lors du slalom géant féminin de Semmering, en Autriche. Les trois meilleures géantistes de la planète sont montées sur le podium et la trame narrative du début de saison s’est quelque peu répétée. Mikaela Shiffrin a encore eu le meilleur sur Petra Vlhova, impuissante face à la domination de sa rivale.

Dès la première manche, Mikaela Shiffrin a imposé son rythme. Sur la courte piste autrichienne, l’Américaine a envoyé un message clair à ses compétitrices : elle sera la femme à battre lors de cette séquence de trois courses en trois jours.

« Entamer une séquence de course comme celle-là est toujours un peu stressant. Tu souhaites être en bonne condition physique et commencer avec du rythme », a-t-elle révélé après la course.

Première au classement général, Shiffrin a complété la première descente en 1:05,49. Une avance confortable de plus de sept dixièmes de seconde sur ses plus proches poursuivantes. Une entame bien différente que celle de la dernière épreuve de géant disputée à Sestrière, en Italie, il y a plus de deux semaines.

Les conditions étaient sublimes et Shiffrin en a tiré profit. La deuxième manche a aussi été l’affaire de la skieuse de 27 ans. Plus détendue et moins agressive qu’en première manche, elle a tout de même trouvé le moyen de conserver sa priorité.

PHOTO GEORG HOCHMUTH, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin

Cette nouvelle manière d’aborder ses courses et de protéger son avance a été observée chez certaines de ses rivales. En effet, même si elle est toujours habitée par ce désir de vaincre et l’intensité qui lui a permis de devenir la meilleure skieuse de sa génération, Shiffrin aborde ses courses avec plus de détente. Comme si elle était plus sereine avec l’éventuel résultat de sa course, quel qu’il soit.

Cette nouvelle approche semble fonctionner, car même si elle a réalisé le cinquième temps de la deuxième manche, elle a terminé avec une avance de 13 centièmes de seconde sur Vlhova.

« Je me sentais vraiment bien aujourd’hui. J’ai poussé lors de la deuxième manche, qui était un peu plus ardue, mais je sentais mes skis aller vite. J’ai beaucoup aimé skier ici », a ajouté Shiffrin.

Il s’agit de sa quatrième victoire de la saison, sa 78e en carrière. Toujours au sommet du classement général avec une avance considérable de plus de 200 points sur la spécialiste en vitesse Sofia Goggia. L’Américaine compétitionne de manière inspirée. Sa domination est similaire à celle des saisons 2017, 2018, et 2019, ses trois meilleures sur le circuit.

Petra Vlhova incapable de gagner

Les ennuis de Petra Vlhova se sont poursuivis mardi matin. Après neuf courses cette saison, la Slovaque est toujours en quête de sa première victoire.

Il s’agit de son pire début de saison depuis 2017. La championne en titre du petit globe de cristal en slalom fait pourtant bien les choses.

PHOTO VLADIMIR SIMICEK, AGENCE FRANCE-PRESSE Petra Vlhova

À Semmering, elle a remis le deuxième temps de la première manche et le meilleur de la seconde. Elle a bien taillé chacun de ses virages, elle n’a commis aucun impair et ses skis ont été ancrés tout du long de la deuxième manche dans la neige autrichienne, comme les roues d’un petit train électrique dans leurs rails en plastique sous le sapin de Noël.

C’est la cinquième fois cette saison qu’elle monte sur le podium sans l’emporter. Cette mauvaise séquence doit commencer à peser sur ses épaules. Lorsque Shiffrin a franchi la ligne d’arrivée, il s’est écoulé beaucoup de temps avant que Vlhova la serre dans ses bras pour la féliciter. Un comportement assez inhabituel.

Elle maintient quand même sa troisième place au classement général et sa deuxième position au classement du slalom géant.

Valérie Grenier disqualifiée

PHOTO VLADIMIR SIMICEK, AGENCE FRANCE-PRESSE Valérie Grenier

Valérie Grenier a réalisé l’une de ses meilleures descentes en carrière. Elle a signé le quatrième temps de la première manche. Tous les espoirs étaient permis. Elle avait enfin une véritable chance de pouvoir se battre pour son premier podium en carrière. Elle était seulement à quatre centièmes de Vlhova et à trois centièmes de Tessa Worley au troisième rang.

Toutefois, comble de malheur pour la skieuse du Mont-Tremblant, les officiels l’ont disqualifiée à cause d’un faux départ. En vertu du règlement 613.7 de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) sur les faux départs, « le départ est valide s’il est effectué dans ces limites : cinq secondes avant ou cinq secondes après le temps de départ officiel. Un compétiteur qui ne part pas dans cet intervalle sera disqualifié. »

Grenier n’a donc pas pu s’exprimer pleinement. Cette course aurait sans doute amélioré son moral, car son début de saison est plutôt cahoteux. Elle a complété seulement deux de ses cinq courses. Son meilleur résultat est une excellente 12e position au géant de Sestrière.