Surf des neiges

Autre journée, autres problèmes pour Eliot Grondin

Malgré une migraine et des douleurs au dos et aux côtes qu’il avait dû combattre au snowboard cross de vendredi pour finir 13e, Eliot Grondin avait confiance qu’il serait en forme pour s’attaquer à la deuxième course de l’étape de Breuil.