Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil a poursuivi sa séquence de podiums sur 500 m samedi alors qu’il a pris la troisième place de l’épreuve disputée à l’ovale olympique de Calgary derrière le Sud-Coréen Jun-Ho Kim et l’Américain Jordan Stolz.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

Après avoir franchi les premiers 100 m en 9,58 secondes, Dubreuil, qui patinait en dernier, a complété la boucle en 34,10 secondes, trois centièmes de plus que Kim et deux de plus que Stolz. Dubreuil a ainsi déplacé du podium son ami japonais Yuma Murakami, qui avait rendu un chrono de 34,13 alors qu’il avait couru contre Stolz juste avant qu’il ne s’élance en compagnie de Wataru Morishige.