(Montréal) Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek n’ont pas connu la conclusion espérée, mais ils ressortiront tout de même la tête haute de la Finale des Grands Prix de patinage artistique disputée à Turin, en Italie.

Sportcom

Troisième à l’issue du programme court présenté la veille, le couple canadien avait pour mission de terminer la saison des Grands Prix avec une troisième médaille, après celles d’argent et d’or respectivement obtenues aux États-Unis et en France plus tôt cette année.

Quelques erreurs coûteuses dans le programme libre de vendredi ont cependant mis fin aux espoirs de podium des Canadiens. Leur pointage de 114,94, le cinquième de la séance, les a fait glisser d’un rang au classement final.

Le tout a profité aux Italiens Sara Conti et Niccolo Macii. Ces derniers ont bouclé la compétition avec un cumulatif de 187,02 points, soit 2,74 de plus que les représentants de l’unifolié.

Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (214,58) ont été couronnés au terme de l’évènement, tandis que les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (213,28) ont mis la main sur la médaille d’argent.

« Je suis très, très déçue », a laissé tomber en entrevue Stellato-Dudek, qui n’était pas au sommet de sa forme depuis son arrivée en Italie. « J’ai été malade tout au long de la semaine et, pour cette raison, nous n’avons pas pu nous entraîner autant que nous l’espérions. C’est très décevant. »

« Nous avons tout de même accompli de belles choses ici », s’est empressé de rétorquer Maxime Deschamps. « C’est sûr que ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais on va laisser les émotions retomber et bâtir sur le positif à retenir de cette expérience. Nous serons prêts pour la prochaine fois ! »

Les semaines à venir seront consacrées au repos pour les patineurs qui font équipe depuis 2019 et qui en ont surpris plus d’un jusqu’à maintenant cette saison. Ils peaufineront ensuite leur préparation en vue de la seconde partie de la campagne qui s’amorcera avec les Championnats nationaux prévus du 9 au 15 janvier, à Oshawa, en Ontario.

Fournier Beaudry et Sorensen provisoirement quatrièmes

Également en action à Turin, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen ont offert une prestation bonne pour un pointage de 83,16 lors de la danse rythmique, vendredi. Le tout a procuré le quatrième rang aux Québécois qui demeurent au plus fort de la lutte pour une place sur le podium.

Pour l’heure, les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (84,55) pointent au troisième échelon, tout juste derrière les Américains Madison Chock et Evan Bates (85,49). Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont signé la meilleure performance du jour et ils occupent provisoirement la tête avec 85,93 points.

« Nous sommes très excités d’être ici et de pouvoir nous mesurer aux meilleurs duos au monde, a commenté Fournier Beaudry à sa sortie de la patinoire. Nous avons eu une très bonne préparation et notre résultat d’aujourd’hui est à la hauteur de ce que nous avons fait dans la dernière semaine. »

Tout se jouera samedi au concours de danse sur glace, avec la présentation du programme libre, où l’objectif demeurera le même pour les Québécois.

« Notre but sera simplement de donner tout ce que nous avons sur la glace et d’aller chercher le meilleur résultat possible aux côtés des meilleures équipes. Tout a très bien été jusqu’à maintenant lors de nos entraînements et on souhaite continuer dans cette direction », a conclu Fournier Beaudry.