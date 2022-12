(Turin) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier sont en tête après la danse rythmique lors de la finale du Grand Prix de l’ISU en patinage artistique.

Gilles, 30 ans, et Poirier, 31 ans, ont amassé 85,93 points, vendredi, pour leur programme sous la musique de la chanson Do What I Do, de Lady Bri. Ils détiennent une mince avance sur les Américains Madison Chock et Evan Bates (85,49), à l’aube du programme libre de samedi.

« Nous ne voyons pas souvent des pointages aussi serrés après la danse rythmique, a expliqué Poirier. C’est excitant à voir. Tout le monde est si bon et si fort. C’est également formidable pour le public. »

Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri sont troisièmes (84,55), tandis que les Canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen sont quatrièmes.

« Nous sommes satisfaits de ce que nous avons offert, a mentionné Fournier Beaudry. Notre objectif est toujours d’aller là-bas et de faire de notre mieux pour gagner. C’est aussi un défi de voir comment nous nous comparons à ces équipes. »

Gilles et Poirier, qui ont été médaillés de bronze aux Mondiaux en 2021, n’ont jamais grimpé sur le podium de la finale, terminant cinquièmes en 2014 et en 2019. Ils ont remporté leurs deux compétitions en Grand Prix cette saison, soit les Internationaux de Patinage Canada et le Grand Prix d’Espoo.

La finale a été annulée en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont pris le quatrième échelon en couple grâce à un total de 184,28 points.

Stellato-Dudek avait été malade cette semaine, ce qui l’a empêchée de s’entraîner.

« Nous avons pu accomplir certaines choses, a-t-elle déclaré. Bien sûr, le résultat n’était pas ce que nous voulions, mais une fois que nous aurons surmonté nos émotions, nous allons nous relever et bâtir pour la prochaine compétition. »

Plus tôt cette saison, Stellato-Dudek, 39 ans, est devenue la patineuse la plus âgée à remporter une preuve du Grand Prix.

Le Canada ne compte aucun patineur en simple masculin et féminin lors de la finale, qui met en vedette les six meilleurs patineurs ou équipes de la saison du circuit du Grand Prix.

Riku et Ryuichi en tête de l’épreuve de couple

PHOTO MASSIMO PINCA, REUTERS Riku Miura et Ryuichi Kihara

Les Japonais Miura Riku et Kihara Ryuichi ont quant à eux remporté l’épreuve de couples de la finale du Grand Prix de patinage artistique.

Riku et Ryuichi, déjà en tête après le programme court et vainqueurs cette année du Skate Canada et du trophée NHK, se sont imposés avec un total de 214,58 points devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, champions du monde en titre, 2e avec 213,28 points.

La troisième place est revenue aux Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (187,02 pts).

En l’absence des Russes, suspendus en raison de la guerre en Ukraine, et des champions olympiques chinois Sui Wenjing et Han Cong, tous les couples présents à Turin participaient à la finale du Grand Prix pour la première fois.

Dans l’épreuve féminine, la Japonaise Kaori Sakamoto, championne du monde en titre, a réalisé le meilleur programme court avec 75,86 points, devant sa compatriote Mai Mihara (74,58 pts).

La Belge Loena Hendrickx occupe la 3e place provisoire (74,24 pts).

Classement final Miura Riku/Kihara Ryuichi (JPN) 214,58 points Alexa Knierim/Brandon Frazier (É.-U.) 213,28 Sara Conti/Niccolo Macii (ITA) 187,02 Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (CAN) 184,28 Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 180,39 Emily Chan/Spencer Akira Howe (É.-U.) 162,91 Classement du programme libre Miura Riku/Kihara Ryuichi (JPN) 136,50 points Alexa Knierim/Brandon Frazier (É.-U.) 135,63 Sara Conti/Niccolo Macii (ITA) 119,72 Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 116,85 Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (CAN) 114,94 Emily Chan/Spencer Akira Howe (É.-U.) 109,06 Classement du programme court Kaori Sakamoto (JPN) 75,86 points Mai Mihara (JPN) 74,58 Loena Hendrickx (BEL) 74,24 Rinka Watanabe (JPN) 72,58 Isabeau Levito (É.-U.) 69,26 Yelim Kim (COR) 61,55 Classement en danse rythmique Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 85,93 points Madison Chock/Evan Bates (É.-U.) 85,49 Charlene Guignard/Marco Fabbri (ITA) 84,55 Laurence Fournier Beaudrt/Nikolaj Soerensen (CAN) 83,16 Lilah Fear/Lewis Gibsen (GR.-B.) 80,75 Kaitlin Hawayaek/Jean-Luc Baker (É.-U.) 79,50

