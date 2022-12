(Turin) Les Japonais Miura Riku et Kihara Ryuichi ont remporté l’épreuve de couples de la finale du Grand Prix de patinage artistique, vendredi à Turin.

Agence France-Presse

Riku et Ryuichi, déjà en tête après le programme court et vainqueurs cette année du Skate Canada et du trophée NHK, se sont imposés avec un total de 214,58 points devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, champions du monde en titre, 2e avec 213,28 points.

La troisième place est revenue aux Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (187,02 pts).

En l’absence des Russes, suspendus en raison de la guerre en Ukraine, et des champions olympiques chinois Sui Wenjing et Han Cong, tous les couples présents à Turin participaient à la finale du Grand Prix pour la première fois.

PHOTO MASSIMO PINCA, REUTERS Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps