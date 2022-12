La montagne de tous les possibles

Comme rien n’est ordinaire à la montagne de Killington, deux skieuses sont montées sur la plus haute marche du podium, dimanche. Un fait rarissime. Anna Swenn Larsson et Wendy Holdener ont toutes les deux rendu un chrono d’exactement 1 min 42,97 s. Question de rendre la chose encore plus spéciale, il s’agit de leur toute première victoire en slalom.