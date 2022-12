(Park City) La Canadienne Mirela Rahneva a remporté la médaille d’or à l’épreuve féminine de skeleton lors de la Coupe du monde de Park City, jeudi.

La Presse Canadienne

La double olympienne originaire d’Ottawa a montré un chrono combiné de 1 : 38,42 pour ses deux descentes. Il s’agit de sa quatrième victoire en carrière en Coupe du monde.

L’Allemande Tina Hermann a gagné la médaille d’argent grâce à un temps total de 1 : 38,52 alors que la Britannique Laura Deas a complété le podium avec un chrono de 1 : 38,55.

L’Albertaine Jaclyn Laberge a pris le 14e rang et la Britanno-Colombienne Jane Channell a terminé en 19e position.

L’Allemand Christopher Grotheer a remporté la course masculine grâce à un temps de 1 : 36,26. Le Sud-Coréen Seunggi Jung (1 : 36,43) et le Britannique Marcus Wyatt (1 : 36,63) ont respectivement mis la main sur l’argent et le bronze.

L’Albertain Blake Enzie a pointé au 16e échelon, suivi du Saskatchewanais Evan Neufeldt.