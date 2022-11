(Espoo) Les danseurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont dominé le programme rythmique vendredi au Grand Prix de patinage artistique d’Espoo, en Finlande.

La Presse Canadienne

Gilles et Poirier, qui ont terminé au septième rang des Jeux olympiques de Pékin l’hiver dernier, se sont exécutés sur les pièces Do What I Do et Rhythm Only de Lady Bri, en route vers une récolte de 87,80 points.

Ils ont devancé dans l’ordre les duos américains formés de Kaitlin Hamayek et Jean-Luc Baker (80,93) ainsi que de Christina Carreira et Anthony Ponomarenko (76,20).

L’autre paire de danseurs canadiens, composée de la Québécoise Carolane Soucisse et de Shane Firus, a abouti au sixième rang à 72,38.

Le programme libre en danse sera présenté samedi.

D’autre part, l’Albertain Keegan Messing a terminé au quatrième échelon du programme court masculin en vertu d’un pointage de 80,12.

Le Canadien a été devancé dans l’ordre par le Français Kevin Aymoz (88,96), l’Américain Ilya Malinin (85,57) et le Japonais Shun Sato (81,59).

Chez les dames, l’Ontarienne Madeleine Schizas s’est contentée de la cinquième position du programme court avec un pointage de 65,19.

La Belge Loena Hendrickx a fini en tête du classement avec 74,88 points, suivie des Japonaises Mai Mihara (73,58) et Mana Kawabe (67,03).

Du côté des couples, les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini ont dominé le programme court en vertu d’un score de 67,31 points. Aucun couple canadien ne participe à cette épreuve.

Le Grand Prix d’Espoo est l’avant-dernière étape de la saison dans cette série, qui culminera avec la présentation de la Finale du Grand Prix de patinage artistique du 8 au 11 décembre à Turin, en Italie.