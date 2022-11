Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen se trouvaient au premier rang du classement général provisoire après la danse rythmique, vendredi, au Grand prix de patinage artistique de Sapporo. Sachant que le Trophée NHK était à sa portée, la paire québécoise a tout donné samedi à la danse libre et a pu goûter à la victoire pour une toute première fois en Grand prix.

Sportcom

Les Québécois ont au passage abaissé deux records personnels avec leur routine de samedi. Ils ont d’abord obtenu leur meilleure marque en danse rythmique avec 124,75 points, ce qui a par la suite mené à un autre record pour eux, cette fois au cumulatif, avec une récolte de 210,41 points.

Avec ces notes, le duo savait qu’il en avait fait assez pour monter sur la plus haute marche du podium et les réjouissances ont pu commencer.

« C’est un rêve qui devient réalité. Nous avons travaillé tellement fort depuis très longtemps pour y arriver », a indiqué Fournier Beaudry via un communiqué de l’Union internationale de patinage. « On est super contents de notre semaine ici, on a bien patiné et c’est notre première médaille d’or en Grand prix. C’est incroyable ! » a-t-elle ensuite mentionné à Patinage Canada.

« On est très très très fiers de nous. On dirait qu’on est légèrement surpris, mais nous avions de grands objectifs ici et pour le reste de la saison. C’est un pas dans la bonne direction », a ajouté Sorensen.

PHOTO KIM KYUNG-HOON, REUTERS La performance du duo

Les deux Olympiens des Jeux de Pékin ont devancé les Américains Madison Chock et Evan Bates (209,13) qui ont connu du succès dimanche en obtenant 124,13 points. Une autre paire américaine, celle de Caroline Green et Michael Parsons (191,10), a terminé sur la troisième marche du podium.

Grâce à leur médaille d’argent récoltée au début du mois de novembre en France et la médaille d’or du jour, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen sont maintenant assurés d’une participation à la Finale des Grands prix à Turin, du 8 au 11 décembre. Après ces deux performances, ils s’y rendront avec énormément de confiance en banque.