Mikaela Shiffrin amorçait samedi matin la défense de son gros globe de cristal. L’Américaine est parvenue à détrôner la reine de Levi, Petra Vlhova, pour s’emparer de sa 75e victoire en carrière en Coupe du monde.

Même si Shiffrin a gagné le championnat cumulatif et qu’elle a été la plus polyvalente des skieuses la saison dernière, c’est quand même la Slovaque qui était la meilleure slalomeuse au monde. Elle avait d’ailleurs remporté les deux premières courses de 2021, en Finlande.

Néanmoins, les attentes étaient immenses à l’endroit de l’Américaine. Non seulement en raison de ses résultats obtenus l’hiver dernier, mais parce qu’elle-même avait placé la barre très haut pendant le camp d’entraînement.

Les conditions étaient sublimes dans le crépuscule finlandais et les rennes attendaient de voir qui allait les mériter.

Lors de la première manche, c’est Lena Duerr qui s’est le plus illustrée. L’Allemande, qui avait causé une certaine surprise la saison dernière, était motivée à renverser l’ordre établi. Même si la tendance générale du jour suggérait des temps plus lents que par le passé, l’athlète de 31 ans a enregistré un chrono de 54,48 secondes. Celle qui arborait le dossard numéro un est restée en tête tout au long de la première manche.

De leur côté, Shiffrin et Vlhova ont pris respectivement les troisième et quatrième rangs provisoires. Les deux favorites ont connu des ennuis dans le troisième secteur du parcours, le plus à pic de la piste. « Je me sentais vraiment bien en première manche, mais je me suis retenue un petit peu », a expliqué Shiffrin après la compétition.

Shiffrin était en quête d’une première victoire à Levi depuis 2019. Elle souhaitait aussi atteindre le plateau des 75 victoires.

Depuis le début de sa carrière, l’une des grandes forces de la skieuse est de 27 ans est sa capacité d’adaptation et sa manière de transformer ses faiblesses en force. Elle l’a prouvé à nouveau dans une descente qui donne le ton à une saison qui pourrait être historique si elle continue de gagner et de se rapprocher des 82 victoires de Lindsey Vonn et du record ultime de 86 d’Ingemar Stenmark.

Dans la deuxième manche, Shiffrin a été intraitable et s’est distinguée dans la fameuse troisième section. « J’ai fait des ajustements. Je me sentais bien et j’avais un bon rythme. J’étais forte et solide partout. »

À ce moment, Vlhova était en tête, mais Shiffrin a repris 28 centièmes de secondes sur sa rivale dans cette portion du parcours pour finalement la devancer de 20 centièmes.

Ne restait plus qu’à voir ce qu’avait encore dans le réservoir Anna Swenn Larsson et Lena Duerr, les deux dernières skieuses à s’élancer. La Suédoise s’est glissée entre l’Américaine et la Slovaque, tandis que l’Allemande s’est tirée dans le pied dans le troisième secteur pour glisser au pied du podium.

« C’est un début de saison parfait, estime Swenn Larsson. Demain, j’essayerai d’être un peu plus agressive dans la première portion. »

Pour sa part, Vlhova croit qu’elle aurait pu être faire mieux aujourd’hui, mais avoue que « C’était une belle bataille et je pense pouvoir être meilleure demain. »

Shiffrin a donc mérité son cinquième sacre à Levi et c’est elle qui a pu prendre la pause avec le père Noël et le renne, toujours présents pour ce premier rendez-vous de la saison.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin

Laurence St-Germain joue de malchance

Laurence St-Germain est rentrée au chalet bredouille, samedi, alors qu’elle a été incapable de se qualifier pour la deuxième manche. Elle a pris le 59e rang, avec l’avant-dernier temps de la première séance.

« C’est certain que je suis un peu déçue », explique St-Germain au bout du téléphone. Celle qui s’était donné comme mission d’être plus agressive est tout de même satisfaite de la première portion de sa course.

« C’est ce que j’ai fait. J’ai eu de super bons intervalles en haut, donc pour ça je suis vraiment contente. »

C’est à l’entrée de la troisième section que l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est emmêlé les pinceaux. Elle a bien pris la première porte, « mais à l’autre piquet, je suis arrivée avec l’équilibre un peu trop en arrière. »

Elle est tombé et sur une piste glacée et à pic comme à Levi, « ça ne pardonne pas quand tu arrives dans cette position. » Elle a pris un retard insurmontable de près de huit secondes sur la meneuse.

Heureusement, la Québécoise pourra mettre cette expérience derrière elle rapidement, puisque les skieuses retourneront en piste dimanche matin. « C’est sur que je veux faire la même chose dès le départ demain. J’ai vraiment bien attaqué donc je veux reproduire ça. »

D’ailleurs, c’est le clan canadien qui organisera le tracé pour la première manche du deuxième slalom, ce qui pourrait bien entendu favoriser les skieuses de l’équipe nationale.