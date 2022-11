Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen

Fournier Beaudry et Soerensen mènent au Trophée NHK

(Sapporo) Les Canadiens Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen ont pris les devants après le programme court en danse sur glace lors du Trophée NHK, vendredi.

La Presse Canadienne

Patinant au son de « Conga », une chanson de Gloria Estefan et Miami Sound Machine, Fournier Beaudry et Soerensen ont obtenu un total de 85,66 pour devancer de très peu les Américains Madison Chalk et Evans Bates (85,00).

Fournier Beaudry et Soerensen, qui avaient terminé au neuvième rang des Jeux de Pékin, ont remporté la médaille d’argent lors de la plus récente compétition du Grand Prix, en France.

Les patineurs se voient attribuer deux épreuves du Grand Prix chacun. Les six premiers de chacune des quatre épreuves participent à la finale du Grand Prix le mois prochain à Turin, en Italie.

Les Canadiens Brooke McIntosh et Benjamin Mimar occupent le troisième échelon après le programme court en couple, grâce à une récolte de 62,31 points. Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara détiennent une confortable avance, avec 78,25 points, alors que les Américains Emily Chan et Spencer Howe suivent en deuxième place (64,62).

Les Canadiens Conrad Orzel et Stephen Gogolev se retrouvent aux huitième et neuvième échelons respectivement après le programme court masculin. Le Japonais Sota Yamamoto est en tête.

Il n’y a aucune Canadienne au sein de la compétition féminine.