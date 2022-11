Les Québécois Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Sorensen et Benjamin Mimar participeront au Trophée NHK de patinage artistique ce week-end au Japon, a annoncé Patinage Canada par voie de communiqué lundi.

La Presse Canadienne

Fournier Beaudry et Sorensen, qui sont dirigés par les réputés entraîneurs québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, tenteront de poursuivre leur récente série de succès. Ils ont décroché la médaille d’or au Trophée Finlandia le mois dernier, et la médaille d’argent au Trophée de France plus tôt ce mois-ci.

Pour sa part, Mimar, de Terrebonne, sera jumelé à sa partenaire ontarienne Brooke McIntosh chez les couples. Ils ont obtenu la médaille de bronze au Trophée Finlandia, et avaient terminé au pied du podium aux Internationaux Patinage Canada à la fin du mois d’octobre.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Benjamin Mimar et Brooke McIntosh

Par ailleurs, les Torontois Stephen Gogolev et Conrad Orzel participeront au programme masculin.

Le Trophée NHK se mettra en branle à compter de vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche.