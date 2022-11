Vendredi, Claudia Gagnon était tout près de monter sur le premier podium individuel de sa carrière sur la scène internationale après avoir terminé au quatrième rang de l’épreuve du 1500 m féminin aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse courte piste, disputés à Salt Lake City, en Utah. Ce n’était que partie remise alors que l’athlète a atteint son objectif 24 heures plus tard.

Sportcom

C’est à l’épreuve du 1000 m où l’athlète de 23 s’est démarquée. Après avoir remporté aisément sa vague de demi-finales, Gagnon était remplie de confiance pour la grande finale. La course a été âprement disputée et la Québécoise a finalement franchi la ligne d’arrivée au quatrième rang. Gagnon a toutefois pu se réjouir en apprenant la disqualification de la patineuse sud-coréenne Suk Hee Shim qui lui a permis de grimper d’un rang et de finalement goûter au podium.

« Je suis tellement contente d’avoir participé aux Championnats des quatre continents et d’avoir en plus remporté une médaille. Si je suis plus pointilleuse, j’aurais voulu franchir la ligne d’arrivée troisième, mais les disqualifications font partie du sport et je ne vais pas cracher sur la médaille pour autant », a raconté Gagnon en entrevue avec Sportcom.

« J’ai fait une très belle course et au final, j’ai réussi à me classer dans le top-3. J’aurais été un peu déçue avec une autre quatrième place, mais quand le tout s’est transformé en médaille de bronze, j’étais extrêmement heureuse. Ç’a vraiment bien fini la fin de semaine », a-t-elle ajouté.

La Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a été couronnée championne sur la distance alors que la Chinoise Li Gong a terminé deuxième.

L’athlète de La Baie a poursuivi sa lancée au relais féminin où elle a remporté la médaille d’argent en compagnie de ses coéquipières Ann-Sophie Bachand, Renee Steenge et Courtney Sarault. Les Sud-Coréennes ont remporté l’or pendant que les Américaines sont montées sur la troisième marche du podium.

« C’est vraiment bien de revenir à Montréal avec deux médailles. Ç’a été une superbe fin de semaine pour le relais. On a appliqué de nouvelles stratégies, donc c’était un peu stressant, mais tout s’est vraiment bien déroulé. Évidemment, on y allait pour la première place, mais on est très satisfaites avec la médaille d’argent », a mentionné Claudia Gagnon.

Sarault a d’ailleurs été l’une des vedettes de la fin de semaine pour l’équipe canadienne. En plus de sa médaille d’or au 1000 m et de l’argent au relais, l’athlète de 22 ans a ajouté une médaille d’or au 1500 m et une de bronze au relais mixte en compagnie de Steven Dubois, Maxime Laoun et Léa Tessier.

« Courtney, c’est un pilier pour notre équipe. Elle est agressive et elle donne toujours tout ce qu’elle a ! Elle est au sommet de sa forme et ç’a paru durant le week-end. Je suis contente d’avoir pu partager le podium avec elle au relais, mais aussi au 1000 m. C’est inspirant de la voir aller », a reconnu Gagnon.

De son côté, Ann-Sophie Bachand a terminé au septième rang du 1500 m en plus de prendre la 18e place du 500 m. Léa Tessier a atteint le 13e échelon sur cette même distance.

La prochaine étape pour Claudia Gagnon sera maintenant de transposer les succès connus aux Championnats des quatre continents vers le circuit des Coupes du monde. Elle est d’ailleurs persuadée qu’une place sur un podium individuel est à sa portée plus tôt que tard.

« Je veux amener cette médaille-là vers les Coupes du monde. Ce serait magique de faire un top-3 en Coupe du monde dans un avenir rapproché. Mon plan est établi, je sens une belle progression depuis l’étape de Montréal. Je suis sur une lancée et je veux en profiter. »

Les patineurs québécois se couvrent de médailles

Pas moins de cinq médailles individuelles canadiennes ont été remportées lors des courses masculines à Salt Lake City durant la fin de semaine.

Steven Dubois a mené la charge pour l’unifolié avec sa médaille d’or au 500 m et celle de bronze au 1500 m. Sur 500 m, il a été accompagné sur le podium par son compatriote Pascal Dion qui a mérité le bronze. Également de cette finale, Maxime Laoun a été pénalisé.

Deux Québécois se sont aussi frayé un chemin sur le podium au 1000 m, alors que Dion et William Dandjinou ont respectivement récolté les médailles d’argent et de bronze. Steven Dubois a terminé cinquième. La médaille d’or a été remportée par Ji Won Park de la Corée du Sud.

Lors de la finale B au 1500 m, Philippe Daudelin s’est classé quatrième alors que Pascal Dion a pris le septième rang.

Enfin, au relais masculin, les Canadiens ont atteint la finale A où ils ont toutefois été pénalisés. William Dandjinou, Pascal Dion, Steven Dubois et Maxime Laoun étaient les relayeurs canadiens.

Les patineurs canadiens sont déjà de retour à Montréal où ils reprendront tranquillement l’entraînement au cours des prochains jours afin de se préparer pour la prochaine étape du circuit des Coupes du monde qui se tiendra à Almaty, au Kazakhstan, les 10 et 11 décembre prochain.