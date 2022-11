(Stavanger) Le Canada a remporté l’or à la poursuite en équipe des dames à la Coupe du monde de patinage de vitesse, samedi.

La Presse Canadienne

Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin ont gagné en 3 : 01 810, devant les Pays-Bas (3 : 02 298) et les Japonaises (3 : 02 909).

Le trio canadien a mérité trois fois l’or à la Coupe du monde la saison dernière, en plus de triompher aux Jeux olympiques de Pékin.

« Je me sens relativement bien mais c’est sûr qu’on est à la suite d’une grosse saison olympique, a dit Maltais. Et j’ai vécu beaucoup de changements cet été, déménageant de Calgary à Québec, avec un nouvel entraîneur et un nouveau centre.

« Ça demande beaucoup d’adaptation. Mais là les sensations reviennent, et c’est déjà beaucoup mieux que mes résultats aux championnats canadiens. Je fais de bonnes courses et ça me donne de plus en plus de confiance. »

Maltais a aussi brossé un portrait des nations les plus en vue en poursuite.

« Une des Japonaises a pris sa retraite depuis les Jeux, alors ce n’était pas tout à fait la même équipe. Leur nouvelle patineuse a 19 ans et c’était sa première médaille internationale.

« C’est un peu l’inverse de la sortie du dernier cycle olympique, en 2018 : avant, c’était nous le Canada qui voulait rattraper les Japonaises mais là, la vapeur a tourné dans le sens où on veut maintenant nous battre, nous rattraper. C’est spécial mais c’est aussi un privilège. »

« Les Pays-Bas ont aussi une nouvelle formation, Ireen Wust ayant pris sa retraite, a dit Maltais, ajoutant que leur nouvelle patineuse était la réserviste en poursuite à Pékin.

« La Norvège a malheureusement eu un accrochage en début de course mais habituellement, elles sont aussi assez proches de nous. C’est le top 4 des équipes étant le plus à surveiller. »

Blondin, d’Ottawa, a fini quatrième lors du 1500 m.

Weidemann, également de la capitale fédérale, avait mis la main sur le bronze au 3000 m la veille.

Maltais, de Chicoutimi, prendra part au départ de groupe dimanche.

Au 500 m, le champion du monde en titre Laurent Dubreuil, de Lévis, a terminé deuxième avec un chrono de 34 750.

L’or est allé au Japonais Yuma Murakami (34 708), tandis que le Sud-Coréen Jun-Ho Kim a complété le podium (35 017).

« Je suis content de commencer la saison avec un podium, a dit Dubreuil. C’était une bataille à deux mais quand Yuma débute à 9,44 et moi à 9,74, c’est très difficile d’aller récupérer trois dixièmes dans le même tour.

« À chaque podium, même s’il y a des choses que j’aurais voulu mieux exécuter, c’est quand même une bonne performance, a ajouté le Québécois.

« Je me sens en pleine possession de mes moyens. Physiquement et techniquement, j’ai tous les outils pour bien faire à chaque course. »

Dubreuil sera de retour en action demain, au 1000 m.

Vendredi, l’Albertain Connor Howe a récolté l’argent au 1500 m.