Plus de 90 athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton, actuels et retraités, réitèrent leurs appels à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, pour qu’elle les aide à faire le ménage dans ce qu’ils qualifient de climat toxique dans leur sport.

La Presse Canadienne

Le groupe BCS Athlete for Change a initialement écrit une lettre publique en mars appelant à la démission de la présidente de Bobsleigh Canada Skeleton (BCS), Sarah Storey, et du directeur de la haute performance, Chris Le Bihan.

Les athlètes disent que des problèmes systémiques ont rongé BCS pendant les huit années qui ont suivi l’élection de Storey et qu’ils n’ont pas été reconnus par l’organisation.

Ils ont inclus dans cette lettre de 24 pages, présentée au conseil d’administration de BCS, un résumé des problèmes et des expériences d’athlètes vécus ou observés.

La lettre comprenait les conclusions détaillées d’un examen et d’une évaluation récents de BCS réalisés par le consultant externe Nick Bass, le conseiller en haute performance d’À nous le podium.

Les athlètes affirment que la participation actuelle aux niveaux national et local en bobsleigh et en skeleton est « préoccupante », et ont noté qu’en 2019, le bobsleigh a vu le départ de la triple championne olympique Kaillie Humphries aux États-Unis.

Il y a un exode d’athlètes actuels, disent-ils, qui choisissent de concourir pour d’autres pays.

La lettre arrive au milieu de ce que St-Onge a appelé une « crise » du sport sécuritaire au Canada.

Hockey Canada est embourbé dans des allégations d’agression sexuelle qui ont vu de nombreux commanditaires retirer leur soutien et St-Onge geler le financement fédéral.

La lettre de bobsleigh et de skeleton demande à St-Onge de regarder au-delà des gels de financement pour influencer le changement, car cela ne ferait qu’exacerber les effets négatifs sur les athlètes.