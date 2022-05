(Ottawa) Le double champion national Nam Nguyen prend sa retraite du patinage de compétition.

La Presse Canadienne

L’Ontarien de 24 ans a remporté l’or aux championnats du monde juniors en 2014. Il a aussi mérité l’argent à Patinage Canada International en 2019 et le bronze à Skate America en 2015.

« Ç’a été un honneur de représenter le Canada aux plus hauts niveaux de notre sport et je ne remercierai jamais assez Patinage Canada, pour toute la confiance et les occasions que vous m’avez données, ainsi qu’à mon équipe, au cours des années de ma carrière, a déclaré Nguyen dans un communiqué. J’ai appris tellement de leçons précieuses, au fil des ans, que j’emporterai avec moi alors que je passe au prochain chapitre de ma vie. »

Nguyen a connu une difficile fin de carrière, contractant la COVID-19 seulement quelques jours avant les essais olympiques canadiens en janvier. Il a terminé sixième et avait laissé entendre ce week-end-là qu’il pourrait envisager de poursuivre sa carrière une autre saison.

Nguyen a participé au gala de patinage artistique aux Jeux de Vancouver en 2010 et il a marqué les esprits avec ses grosses lunettes rondes et ses bretelles.

Il est devenu un incontournable sur la scène canadienne après avoir gagné le titre canadien juvénile en 2007. Il a ensuite remporté les titres nationaux pré-novice (2008), novice (2009), junior (2011) et senior (2015 et 2019).

« Nam est un excellent exemple de développement du patinage au Canada, alors qu’il a connu du succès à tous les niveaux du patinage. Nous sommes très fiers de Nam et de son parcours et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses futurs projets », a affirmé Mike Slipchuk, directeur, Haute performance, de Patinage Canada

Nguyen envisage toutefois de demeurer dans le milieu du patinage comme entraîneur.