Mondiaux de courte piste

Le spectacle Kim Boutin

« Ça me donne soif, tout ça ! », a lancé Kim Boutin, samedi soir, après avoir remporté deux médailles d’argent devant une foule montréalaise très enthousiaste aux Championnats du monde de courte piste. « Ça me donne le goût de continuer et d’aller en chercher un peu plus. » La Sherbrookoise n’est visiblement pas rassasiée, elle qui pourrait être sacrée championne du monde au cumulatif, ce dimanche.