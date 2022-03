Canada Alpin a déniché la nouvelle personne qui dirigera l’équipe féminine à partir de la saison prochaine. Il s’agit d’une femme.

Simon Drouin La Presse

Karin Harjo, une Américaine d’origine norvégienne, devient donc la première femme à occuper un tel poste au Canada, mais aussi sur le circuit de la Coupe du monde.

« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe canadienne de ski et à son groupe d’athlètes prometteuses et dévouées », a déclaré Harjo dans un communiqué de la fédération canadienne, mercredi matin.

Depuis 2017, Harjo était entraîneuse adjointe de l’équipe féminine américaine de vitesse en Coupe du monde. Elle a joué le même rôle au sein du groupe technique de 2015 à 2017. Auparavant, elle avait joint l’équipe américaine comme entraîneuse-chef de la région ouest.

Au cours de sa carrière de 22 ans, elle a collaboré avec deux des meilleures skieuses de l’histoire, Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin. Elle œuvrait dans l’équipe de vitesse quand Vonn a remporté le bronze en descente aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 et aux Championnats du monde de 2019 en Suède. Elle a participé à la médaille d’or de Shiffrin au combiné alpin des derniers Mondiaux de Cortina en 2021.

« Depuis les dernières années, les Canadiennes ont démontré une solide progression sur le circuit de la Coupe du monde, a affirmé Harjo. J’ai hâte de travailler avec chaque athlète ainsi qu’avec nos entraîneurs et notre personnel technique en vue de créer une culture d’excellence qui permettra à chacune d’atteindre son plein potentiel. »

En 2016, Harjo avait fait parler d’elle en devenant la première femme à tracer un parcours pour une épreuve technique de Coupe du monde lors de la première manche du slalom de Flachau, en Autriche.

« Nous sommes ravis que Karin se joigne à notre programme après une très bonne saison et alors que nous chercherons à propulser nos athlètes au cours du nouveau cycle quadriennal des JO 2026 à Cortina », a indiqué Phil McNichol, directeur de la haute performance de l’équipe de ski, lui aussi américain.

« Outre son expérience auprès des meilleures skieuses de la Coupe du monde, sa vision est centrée sur l’athlète, elle a un bon esprit d’équipe, elle est désireuse d’apprendre, elle est motivée par la responsabilité envers les autres et envers elle-même, et elle est passionnée par la poursuite de l’excellence dans tout ce qu’elle fait, a-t-il ajouté. Tous ces éléments seront un atout inestimable pour le développement de nos athlètes et l’établissement d’une culture forte et positive à Canada Alpin. »

La PDG de Canada Alpin, la Montréalaise d’origine Thérèse Brisson, a vanté les qualités de meneuse d’Harjo : « Karin est une leader exceptionnelle qui croit au pouvoir de l’excellence et à l’importance de développer des leaders dans la vie et de favoriser l’excellence, tant sur la piste qu’en dehors. »

Harjo et son mari, également un coach de ski, vivent à Underwood, dans l’État de Washington, tout près du centre d’entraînement estival du Mont Hood, en Oregon. Elle dirigera un premier stage avec l’équipe à la fin d’avril à Calgary et voyagera avec l’équipe durant la saison.

Karin Harjo succède à l’Italien Manuel Gamper, qui avait annoncé son départ à La Presse durant les JO de Pékin, où les Canadiennes n’ont pas réussi à concrétiser une saison prometteuse. Marie-Michèle Gagnon a obtenu le huitième rang en descente, le meilleur résultat pour l’équipe. Quelques semaines plus tard, l’athlète de 32 ans a été prévenue par McNichol qu’elle ne figurait plus dans les plans.