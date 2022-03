Shoma Uno a remporté son premier titre en carrière aux Championnats du monde après ses médailles d’argent à Helsinki, en 2017, et à Milan, en 2018.

(Montpellier) Un peu plus de six semaines après qu’il eut dû se contenter d’une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin, le Japonais Shoma Uno s’est relevé et a remporté la médaille d’or de l’épreuve chez les hommes aux Championnats du monde de patinage artistique, samedi à Montpellier, en France.

La Presse Canadienne

Détenteur du premier rang et fort d’une avance de presque quatre points sur son compatriote Yuma Kagiyama à l’issue du programme court de jeudi, Uno a livré une performance dominante lors du programme libre qui lui a valu un score de 202,85, de loin le meilleur de la journée.

Le Japonais de 24 ans a complété la compétition avec un total de 312,48 points, en route vers son premier titre en carrière aux Championnats du monde après ses médailles d’argent à Helsinki, en 2017, et à Milan, en 2018.

Au classement cumulatif, Uno a amassé presque 15 points de plus que Kagiyama (297,60), qui s’était également classé deuxième à Pékin. L’Américain Vincent Zhou (277,38) a mérité la médaille de bronze.

« Je n’ai pas gagné trop souvent et je suis donc très heureux, a déclaré Uno. Je regardais toutes les performances des groupes précédents et je savais très bien où je me situais. Toutes mes émotions se sont transformées en un sourire à la fin de mon programme. »

Le médaillé d’or des Jeux olympiques de Pékin, l’Américain Nathan Chen, n’a pas participé à la compétition en raison d’une blessure survenue la semaine dernière. Chen avait gagné les trois dernières éditions.

Le meilleur Canadien a été l’Ontarien Roman Sadovsky, qui a terminé au 12e rang du classement cumulatif avec un score final de 245,36 points. Sadovsky s’est classé neuvième du programme libre grâce à un score de 164,82 points.

La journée a été plus difficile pour son compatriote Keegan Messing. Neuvième après le programme court, Messing a dû se contenter d’une note de 143,85 points lors du programme libre. Au classement final, il a glissé en 14e place avec une note cumulative de 235,03.

Plus tard samedi, la danse libre complétera le calendrier de ces Championnats du monde.

Trois couples canadiens y participent, dont Piper Gilles et Paul Poirier, qui se sont classés cinquièmes lors de la danse rythmique avec une note de 80,79.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen (78,29) étaient huitièmes tandis que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (70,39) étaient 13es.

Le couple français formé de Gabriella Papadakis et de Guillaume Cizeron (92,73) ont inscrit la meilleure note lors de la danse rythmique. Papadakis et Cizeron ont gagné l’or à Pékin.