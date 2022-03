(Montpellier) Le Canadien Keegan Messing a pris le neuvième rang du programme court masculin, jeudi, aux Championnats du monde de patinage artistique de Montpellier, en France.

La Presse Canadienne

Messing, un patineur albertain âgé de 30 ans, a obtenu un score de 91,18 points. Messing avait terminé 11e dans l’épreuve individuelle aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier, et avait contribué à la quatrième place du Canada dans l’épreuve par équipes.

Son compatriote, le Torontois Roman Sadovsky, s’est contenté du 18e échelon.

Le programme court a été dominé par le Japonais Shoma Uno, médaillé de bronze de l’épreuve individuelle aux Jeux de Pékin le mois dernier, en vertu d’un score de 109,63 points.

Ses compatriotes Yuma Kajiyama (105,69), médaillé d’argent dans l’épreuve individuelle aux JO de Pékin, et Kazuki Tomono (101,12) se sont emparés des deux places suivantes, dans l’ordre.

Le programme libre masculin aura lieu samedi.

Du côté des couples, le programme libre sera présenté un peu plus tard aujourd’hui.

Mercredi, les Canadiens Vanessa James et Eric Radford ont pris la cinquième place à l’issue du programme court.

Evelyn Walsh et Trennt Michaud, un autre couple canadien originaire de l’Ontario, ont complété le programme court en huitième position.

James, qui est âgée de 34 ans, et Radford, 37 ans, ont terminé 12e lors des récents Jeux olympiques de Pékin, où Radford était le patineur le plus âgé.

James et Radford n’ont pas décidé s’ils allaient prolonger leur carrière ou prendre leur retraite après les Mondiaux.

Les Mondiaux de patinage artistique de Montpellier se dérouleront jusqu’à dimanche.

L’ISU s’excuse auprès de Duhamel

L’Union internationale de patinage (ISU) s’est excusée et a remplacé ses descripteurs aux Mondiaux de Montpellier à la suite de leurs commentaires inappropriés envers l’ex-patineuse canadienne Meagan Duhamel.

Le descripteur britannique Simon Reed a décrit Duhamel, double championne du monde en couples, « de p* * *du Canada » vers la fin du programme télédiffusé mercredi, après avoir visiblement omis d’éteindre son microphone.

Reed et sa compatriote Brit Nicky Slater ont ri à gorge déployée après ce commentaire méprisant.

« Il n’y a pas de place pour des commentaires ou des remarques abusives, déplacées, ou des comportements inappropriés dans notre sport et dans la société en général, a déclaré l’ISU dans un communiqué transmis sur son compte Twitter officiel jeudi. L’ISU a immédiatement posé un geste avec notre fournisseur de service afin de suspendre les deux descripteurs, qui ne seront plus sollicités pour la couverture d’éventuelles compétitions de patinage artistique sanctionnées par l’ISU. »

Duhamel — qui a gagné deux titres mondiaux et un titre olympique avec Eric Radford — et d’autres patineurs ont dénoncé les nombreux propos déplacés de Reed et Slater, qui travaillent habituellement pour le réseau britannique Eurosport.