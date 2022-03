(Montpellier) Les Canadiens Vanessa James et Eric Radford ont conclu leur première saison ensemble avec une médaille de bronze en couples jeudi aux Championnats du monde de patinage artistique, à Montpellier, en France.

La Presse Canadienne

Les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier ont remporté la médaille d’or avec 221,09 points. Riku Miura et Ryuichi Kihara, du Japon, ont terminé deuxièmes avec 199,55 et James et Radford ont complété le podium avec un score de 197,32 points.

À 37 ans, Radford est le patineur le plus âgé à participer à cette compétition.

Les vétérans patineurs canadiens étaient cinquièmes après le programme court de mercredi. Ils ont gagné une place lorsque les Américains Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc, deuxièmes après le programme court, se sont retirés.

Cain-Gribble s’est blessée lorsqu’elle est tombée sur un saut à mi-chemin du programme.

Les Canadiens ont également dépassé le couple géorgien Karina Safina et Luka Berulava au classement.

« C’était incroyable », a déclaré Radford, qui vit maintenant à Montréal.

« Ce fut une expérience inoubliable pour nous, même en tant que compétiteurs expérimentés que nous sommes. Les aspects techniques étaient là aujourd’hui, mais nous avons vraiment relâché et ressenti cette performance avec le cœur. C’est la meilleure sensation. »

Radford et James ont uni leurs forces en avril 2021 après des carrières décorées avec d’autres partenaires.

« Tout s’est mis en place pour nous », a affirmé James, de Toronto.

« Nous ne nous sommes pas contentés de nous battre, nous n’avons pas seulement patiné et pensé aux éléments, nous avons vraiment exécuté et nous nous sommes sentis à l’aise sur la glace. »

Les Ontariens Evelyn Walsh et Trennt Michaud sont passés de la huitième à la sixième place avec une note de 176,02.

« Nous avons dû nous battre pour certains éléments, ce n’était pas facile », a dit Walsh. « Nous essayions vraiment de profiter de cette performance qui est la dernière de l’année et de ne pas nous sentir trop tendus. »

Messing 9e chez les hommes

PHOTO JUAN MEDINA, REUTERS Keegan Messing a obtenu un score de 91,18 points, ce qui le place au neuvième rang du programme court masculin.

Chez les hommes, les patineurs japonais occupent les trois premières positions après le programme court. Shoma Uno mène avec 109,63, Yuma Kagiyama est deuxième avec 105,69 et Kazuki Tomono troisième avec 101,12.

Le champion canadien Keegan Messing est neuvième, après avoir enregistré un score de 91,18. Roman Sadovsky, de Vaughan, en Ontario, est 18e.

Onzième aux Jeux olympiques, Messing a produit un programme propre et est toujours en lice pour égaler ou améliorer sa sixième place des championnats du monde de l’an dernier.

« J’ai atteint tous mes niveaux aujourd’hui, ce que je n’avais pas fait aux Olympiques, a déclaré Messing.

« J’étais un peu déçu par le côté technique des choses, mais honnêtement, je suis resté debout et j’ai gardé de la place pour des choses plus grandes et meilleures. »

Sadovsky a ouvert avec un quad Salchow parfait mais a dû se battre pour atterrir ses autres éléments de saut.

« Je voulais avoir un nouveau départ pour cette compétition », a déclaré Sadovsky. « J’ai pris une pause après les Olympiques pour récupérer, repenser certaines choses et j’étais motivé pour terminer la saison avec une certaine confiance. »

La compétition se poursuit vendredi avec le patinage libre féminin et la danse rythmique. Le patinage libre masculin sera présenté samedi.

Les Mondiaux de patinage artistique de Montpellier se dérouleront jusqu’à dimanche.

L’ISU s’excuse auprès de Duhamel

L’Union internationale de patinage (ISU) s’est excusée et a remplacé ses descripteurs aux Mondiaux de Montpellier à la suite de leurs commentaires inappropriés envers l’ex-patineuse canadienne Meagan Duhamel.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Meagan Duhamel et Eric Radford

Le descripteur britannique Simon Reed a décrit Duhamel, double championne du monde en couples, « de p* * * du Canada » vers la fin du programme télédiffusé mercredi, après avoir visiblement omis d’éteindre son microphone.

Reed et sa compatriote britannique Nicky Slater ont ri à gorge déployée après ce commentaire méprisant.

« Il n’y a pas de place pour des commentaires ou des remarques abusives, déplacées, ou des comportements inappropriés dans notre sport et dans la société en général, a déclaré l’ISU dans un communiqué transmis sur son compte Twitter officiel jeudi. L’ISU a immédiatement posé un geste avec notre fournisseur de service afin de suspendre les deux descripteurs, qui ne seront plus sollicités pour la couverture d’éventuelles compétitions de patinage artistique sanctionnées par l’ISU. »

Duhamel — qui a gagné deux titres mondiaux et un titre olympique avec Eric Radford — et d’autres patineurs ont dénoncé les nombreux propos déplacés de Reed et Slater, qui travaillent habituellement pour le réseau britannique Eurosport.