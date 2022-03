Eric Radford et Vanessa James

Vanessa James et Eric Radford cinquièmes au terme du programme court

Réunis pour une première fois à des mondiaux, les Canadiens Vanessa James et Eric Radford ont entamé les Championnats du monde de Montpellier en prenant le cinquième rang du programme court en couple, mercredi, en France.

Sportcom

Cette performance a été synonyme de soulagement pour le duo canadien, qui s’était classé 12e aux Jeux olympiques de Pékin.

« C’est une journée où on se sentait libres et motivées, a mentionné Vanessa James. C’est l’une des premières fois depuis les Olympiques où je ressens de la joie pure sur la glace. J’ai eu beaucoup de plaisir sur la patinoire et c’est vraiment un bon sentiment de performer de la sorte. »

Eric Radford et elle ont reçu une note de 66,54 mercredi pour boucler le top-5.

« On a fait quelques erreurs, mais je suis fière de la manière dont on a livré notre programme. On s’est battus jusqu’à la toute fin », a ajouté James.

L’autre duo canadien en action, formé d’Evelyn Walsh et de Trent Michaud, pointe au huitième échelon en raison de ses 60,28 points.

Les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier ont terminé premiers grâce à leur note de 76,88. Ils sont suivis de leurs compatriotes Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc (75,85), puis des Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (71,58).

Notons que les cinq duos les mieux classés en couple aux Jeux olympiques de Pékin ne participent pas aux Championnats du monde de Montpellier.

Les couples reprendront l’action jeudi pour la présentation de leur programme libre.