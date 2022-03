Valérie Grenier a conclu sa saison avec le sourire aux lèvres, dimanche, alors qu’elle a récolté son troisième top 10 de la campagne, une neuvième place (+0,88 seconde), ex aequo avec la Suisse Lara Gut, au slalom géant de Courchevel/Méribel, en France, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

mathieu laberge Sportcom

La skieuse du club Mont-Tremblant était visiblement ravie de fermer les livres de cette façon après des derniers mois qui ont été marqués par des blessures aux genoux et un abandon au slalom géant des Jeux olympiques de Pékin.

« Je suis extrêmement contente et c’était vraiment une belle course ! Je voulais un autre bon résultat et un top 10, c’est super. Ça me permet de finir la saison dans le top 15 (elle termine 12e) du classement, ce qui était mon but en début de campagne », a révélé la skieuse de 25 ans.

J’aurais aimé avoir un podium cette année, mais ce n’est pas arrivé et ce n’est pas la fin du monde non plus. Les temps étaient assez proches aujourd’hui et une neuvième place c’est très bon pour moi et c’est très encourageant. Valérie Grenier

Grenier est passée près de l’avoir ce podium, le 8 janvier dernier à Kranjska Gora, où elle s’était classée quatrième.

Dimanche, les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino (+0,31 seconde) ont réussi le doublé devant la Slovaque Petra Vlhova (+0,37 seconde).

Les 50 points octroyés pour la quatrième place de Tessa Worley se sont révélés suffisants pour lui permettre d’obtenir le globe de cristal en slalom géant.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, REUTERS Tessa Worley

Blessée aux genoux tout juste avant la période des Fêtes, Grenier a été dans une course contre la montre pour assurer sa qualification pour les Jeux olympiques, car elle a raté trois départs de Coupe du monde.

« Cette blessure, ç’a été épeurant et pas facile, mais je suis fière d’avoir été capable de revenir aussi tôt et de même finir quatrième. À chaque fois que je pensais que les choses allaient bien, il y avait un petit recul qui arrivait. J’espère que l’année prochaine j’aurai une saison complète et normale pour solidifier les choses. Commencer dans le top 15 du classement sera un avantage pour me permettre de me rapprocher du podium », a-t-elle conclu.

Avec Associated Press