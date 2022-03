(Courchevel) Aleksander Aamodt Kilde a tout juste devancé le champion olympique Beat Feuz dans leur duel serré au sommet du classement de la descente pour remporter le globe de cristal de la discipline aux Finales de la Coupe du monde de ski alpin.

Associated Press

La quatrième place de Kilde à Courchevel, mercredi, lui a permis de conserver sa mince avance sur le Suisse Feuz, qui a signé le troisième temps de la journée en une minute, 50,97 secondes (1 : 50,97), 54 centièmes derrière le vainqueur, l’Autrichien Vincent Kriechmayr (1 : 50,43).

Un autre Helvète, Marco Odermatt, a pris la deuxième place, en 1 : 50,77, ce qui lui a permis de mettre la main sur son premier globe de cristal au classement général. Le Canadien James Crawford (1 : 52,02) a terminé septième.

Kriechmayr a offert le meilleur chrono à tous les points intermédiaires du parcours Éclipse.

Odermatt était assuré de mettre la main sur son premier titre du classement général cette semaine. En terminant devant son plus proche poursuivant Kilde, le Suisse de 24 ans a accru son avance à plus de 300 points avec seulement trois courses à faire. Aucun des deux skieurs ne participera à la descente qui conclura la saison, dimanche.

L’attention de cette course était plutôt portée vers Kilde, qui cherchait à conserver son avance de 23 points seulement sur Feuz, qui tentait d’égaler un record en remportant un cinquième globe de la discipline consécutif.

Feuz a opté pour le dossard no 1 et s’est élancé le premier sur le parcours de 3,1 km, imposant un rythme que Kilde, parti quelques minutes plus tard avec le dossard no 3, n’a pu soutenir.

Kilde a en toutefois fait juste assez pour conclure la saison avec 13 points d’avance sur Feux, qui tentait d’égaler la marque de l’Autrichien Franz Klammer.

Ce titre en descente s’ajoute à celui déjà acquis en super-G pour Kilde. Le dernier super-G de la saison aura lieu jeudi.

Kriechmayr, champion du monde 2021, a signé sa 11e victoire en carrière en Coupe du monde, sa cinquième en descente.