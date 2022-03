La sublime saison du fondeur norvégien Johannes Høsflot Klaebo s’est notamment concrétisée aux Jeux olympiques de Pékin, où il a offert quatre médailles à son pays : deux d’or, une d’argent et une de bronze.

La saison de la Coupe du monde de ski de fond a pris fin le week-end dernier, sur le mythique parcours de Falun, en Suède. Comme c’est le cas chaque fois que l’hiver se transforme peu à peu en printemps, les gagnants des différents globes de cristal ont été annoncés. Six globes, six nouveaux méritants.

Nicholas Richard La Presse

Chaque année, six globes de cristal sont remis par la Fédération internationale de ski (FIS). Trois chez les hommes, trois chez les femmes.

Deux gros globes de cristal remis au fondeur et à la fondeuse qui ont récolté le plus de points au classement général, en combinant les épreuves de sprint et de distance. Deux petits globes pour les champions du classement cumulatif en sprint et deux autres pour les champions en distance.

Klaebo reprend son trône

Au cours des deux dernières années, Johannes Høsflot Klaebo s’est fait damer le pion par Alexander Bolshunov. Considéré comme le plus grand skieur de fond de l’histoire par plusieurs experts et fondeurs sur le circuit, le Norvégien a continué de se battre, mais en vain. Le Russe avait réponse à tout. Après avoir été sacré champion du classement général en 2018 et 2019, Klaebo a dû laisser sa place au sommet en 2020 et 2021.

Toutefois, à 25 ans, JHK est encore capable de progresser et de s’améliorer. Le travail formidable qu’il a effectué pendant la saison morte a été bénéfique dès le début de la saison. Klaebo a connu une année du tonnerre et il a rarement contre-performé. Le spécialiste du sprint est monté sur le podium sept fois en 11 épreuves de Coupe du monde. Quatre fois il a grimpé sur la plus haute marche.

Il faut aussi souligner que sa performance historique au Tour de ski l’a aidé à conserver sa place de meneur au classement général. Une victoire au Tour offre 400 points de classement, ce qui est quand même considérable sur sa récolte totale de 1375. N’en demeure pas moins que Klaebo a été impérial lors de ce Tour de ski, où il a remporté quatre des six épreuves.

D’ailleurs, sa sublime saison s’est aussi concrétisée aux Jeux olympiques de Pékin. Il a pu offrir quatre médailles à son pays : deux d’or, une d’argent et une de bronze.

Jouve, vainqueur au sprint à l’arraché

PHOTO ULF PALM, AGENCE FRANCE-PRESSE Richard Jouve

C’est peu dire que Richard Jouve a mérité son petit globe de cristal au sprint. À 27 ans, le Français n’a jamais régné sur la planète ski. Il fait partie des meilleurs, certes, mais il ne s’était jamais imposé auparavant. Le week-end dernier, il avait la chance de le faire. Le scénario était sans équivoque : en l’absence de Klaebo, Jouve devait absolument gagner la course pour obtenir les 100 points et devancer le Norvégien au classement de la spécialité. Il y est arrivé et a offert à la France le premier globe de son histoire en ski de fond. Il a vécu un grand moment d’émotion lorsqu’il a franchi le fil d’arrivée. Il venait aussi de remporter la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde, seulement une semaine après sa première, à Drammen, en Norvège. Cette saison, il avait obtenu quatre podiums en 12 compétitions.

Niskanen s’impose en distance

Nul doute, les deux meilleurs fondeurs en distance sont Bolshunov et Iivo Niskanen. En début de saison, il était assez clair que le petit globe de la spécialité allait revenir à l’un des deux. Finalement, c’est le Finlandais qui a pu embrasser ce joli trophée transparent.

PHOTO LEHTIKUVA, VIA REUTERS Iivo Niskanen

Il est quand même légitime de se demander ce qui serait arrivé si Bolshunov avait pu disputer les dernières épreuves de la saison en Norvège et en Suède. Le Russe a été suspendu par la FIS, comme tous ses compatriotes, à la suite des agissements de Vladimir Poutine à l’égard de l’Ukraine. Seulement 75 points ont séparé les deux skieurs au classement final. Bref, à 30 ans et au sommet de son art, Niskanen remporte un globe pour la première fois de sa carrière. Il a gagné deux épreuves en huit Coupes du monde au cours de la saison. Il avait aussi été brillant au Tour de ski avec deux victoires au 15 km classique et groupé, bon pour le troisième rang de la compétition.

Nepryaeva : lentement, mais sûrement !

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS Natalia Nepryaeva

Elle était passée bien près en 2019 en finissant deuxième au classement général. En 2020, pas de chance, elle avait terminé troisième. Après une année plus difficile en 2021, il était permis de se demander comment Natalia Nepryaeva allait rebondir en 2022. Nous avons eu notre réponse au Tour de ski.

Elle avait connu un début d’année un peu lent. Elle s’est illuminée à la fin du mois de décembre et c’est au Tour que toute la planète ski a pu confirmer que la Russe n’entendait pas rigoler. Trois podiums, dont deux victoires en six étapes. C’est vraiment pendant cette compétition que le titre s’est joué, car elle n’a réalisé que deux podiums dans les 12 Coupes du monde auxquelles elle a pris part.

Peut-être qu’en faisant mieux qu’une huitième position au Tour de ski, Jessie Diggins aurait pu remporter un deuxième gros globe d’affilée. L’Américaine a terminé seulement 180 points derrière Nepryaeva au classement général.

Dahlqvist, seule dans sa catégorie

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS Maja Dahlqvist

Rapidement on a compris que Maja Dahlqvist allait être celle à battre cette saison en sprint. Avec cinq victoires à ses six premières courses, il était évident avant même le tournant de la nouvelle année que la Suédoise allait être intouchable. D’une aisance déconcertante à chacun des sprints, elle a excellé, notamment à la première course de l’année, à Ruka, en Finlande. Elle a ouvert la saison avec un écart de près de deux secondes avec la deuxième position. Ça donnait le ton. Elle menait le classement général avant la présentation du Tour de ski. Dahlqvist a continué dans cette veine pour finalement terminer avec sept podiums, dont cinq victoires, en neuf épreuves de Coupe du monde. Un premier globe pour l’athlète de 27 ans.

Johaug se retire au sommet

PHOTO LISE ASERUD, AGENCE FRANCE-PRESSE Therese Johaug

Peu d’athlètes auront dominé leur sport comme Therese Johaug l’a fait au cours de la dernière décennie. La Norvégienne a annoncé qu’elle accrochait ses skis pour de bon et elle a trouvé la meilleure façon possible de terminer sa carrière : gagner. La Norvégienne de 33 ans était encore en jambes cette saison. Elle a remporté ses courses par des écarts hors du commun. Plusieurs le lui ont souvent reproché au cours de sa carrière, puisque ça tuait le spectacle. Après quelques kilomètres seulement, habituellement c’est dans la poche pour Johaug. C’est ce qui est arrivé aux derniers Jeux olympiques, notamment, avec ses trois médailles d’or. Sur le circuit de la Coupe du monde, elle sera montée sur le podium à chacune de ses neuf courses au cours de la saison 2022, remportant cinq victoires. Elle conclut son immense carrière avec trois gros globes de cristal et cinq autres petits en distance.