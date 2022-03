Les athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton rejettent la médiation proposée et « demeurent résolus » dans leur demande de démission de deux des dirigeants de leur organisme national.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Un groupe, qui est passé à plus de 80 athlètes du groupe initial de plus de 60 ans, a réitéré, lundi, son appel à la démission de la présidente Sarah Storey et du directeur de la haute performance Chris Le Bihan dans une lettre adressée à Bobsleigh Canada Skeleton (BCS).

« À tout le moins, ces personnes doivent être mises en congé immédiat jusqu’à la conclusion de l’enquête », indique la lettre signée par 82 athlètes, actuels et passés (2014-2022).

Cette lettre fait suite au plan de l’organisme national d’engager un médiateur tiers indépendant pour répondre aux préoccupations des athlètes.

« Franchement, nous sommes étonnés que le conseil d’administration ait chargé Sarah Storey de répondre à notre lettre compte tenu de nos appels à sa démission, indique la lettre. À maintes reprises, Bobsleigh Canada Skeleton (BCS) a contrôlé le récit de nos plaintes et n’a pas réussi à s’attaquer aux causes systémiques sous-jacentes de ces problèmes, ce qui a permis de perpétuer davantage le statu quo. »

La lettre indique que les athlètes n’ont aucune confiance dans les dirigeants actuels pour résoudre ce qu’ils qualifient de culture toxique, et que la médiation et les enquêtes indépendantes précédentes n’avaient « jamais abouti à un changement permanent ou adéquat. »

Plusieurs athlètes ont récemment confié à La Presse Canadienne qu’ils craignaient des représailles.

« Exiger que les athlètes s’assoient dans une salle pour faire part de leurs préoccupations aux dirigeants mêmes qui ont utilisé à plusieurs reprises des moyens pour les soumettre et les intimider, crée un scénario qui met directement en évidence les préoccupations décrites dans notre lettre d’origine, précise la lettre de lundi.

« La proposition de BCS pour plus de réunions et plus d’enquêtes internes est un thème récurrent que nous ne pouvons pas accepter. Votre décision d’avoir une médiation de groupe avec les athlètes est catégoriquement rejetée », ont-ils écrit.

Les athlètes se sont plaints à BSC la semaine dernière de problèmes de culture, de sécurité, de transparence et de gouvernance, affirmant que le personnel prend des décisions arbitraires sur des questions telles que la sélection des équipes sur la base de préjugés et se soucie peu de la sécurité des athlètes, entre autres problèmes.

Dans un courriel aux 49 athlètes canadiens actuels de bobsleigh et de skeleton, et signé par Storey, BCS a décrit un processus en deux étapes. La première étape consistait à convoquer des réunions avec les athlètes pour identifier les problèmes et les possibilités d’amélioration au sein du programme de haute performance.

L’étape 2 consistait à convoquer une réunion médiatisée des athlètes, du conseil d’administration ainsi que des représentants de Sport Canada, À nous le podium et du Comité olympique canadien pour examiner les problèmes et élaborer un plan d’action.

L’équipe canadienne de bobsleigh a remporté deux médailles de bronze aux Jeux olympiques de Pékin — Christine de Bruin au monobob et le bob à quatre de Justin Kripps.

Dans des entrevues avec La Presse Canadienne, les athlètes ont parlé de problèmes tels que l’équipe de skeleton participant à l’épreuve test à Pékin l’automne dernier sans la présence d’un entraîneur, ce qui a mené à des blessures sur cette piste inconnue. Les athlètes ont aussi affirmé qu’ils étaient presque entièrement autofinancés.

Les athlètes de l’équipe de développement du bobsleigh ont avancé qu’ils n’avaient pas accès à des soins médicaux lors d’un camp à Whistler, en Colombie-Britannique, y compris un athlète qui a été éjecté de son bob.

Les athlètes de skeleton et de bobsleigh ont affirmé que des décisions arbitraires sont prises sur des sujets comme la sélection de l’équipe, sans aucune explication.