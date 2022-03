Opposés aux futurs médaillés de bronze, les Canadiens Arnaud Gaudet et Megan Farrell ont été stoppés en quarts de finale du slalom en parallèle par équipe, dimanche, à la Coupe du monde de Piancavallo, en Italie.

luc turgeon Sportcom

Le duo canadien s’est mesuré à celui de l’Autriche composé d’Alexander Payer et Sabine Schoeffmann.

« J’ai fait des erreurs qui m’ont fait perdre du temps et j’étais déçu de ma descente », a admis Gaudet, en entrevue avec Sportcom.

Le Québécois accusait seulement un retard de 0,33 seconde sur Payer à la ligne d’arrivée. Megan Farrell a réussi à rattraper son adversaire par la suite. L’Ontarienne était à égalité avec Schoeffmann lorsqu’elle a légèrement chuté dans le parcours.

« Elle avait réussi à combler le retard, mais c’est juste une petite erreur qui a mis fin à notre journée », a dit Arnaud Gaudet.

Les Autrichiens ont eu le dessus avec une avance de 1,13 seconde et ont abouti sur la troisième marche du podium plus tard. Benjamin Karl et Daniela Ulbing, eux aussi de l’Autriche, ont remporté la médaille d’or au terme de la finale contre les Italiens Edwin Coratti et Nadya Ochner.

Gaudet et Farrell pointent quant à eux au 7e rang. Ils avaient entamé ce slalom en parallèle par équipe en l’emportant face aux Américains Cody Winters et Iris Pflum par 2,14 secondes.

La veille, Arnaud Gaudet s’est classé 16e du slalom en parallèle à Piancavallo.

« J’ai eu une bonne première descente, mais j’ai eu du mal à trouver mon rythme à la deuxième et ç’a pris quelques portes avant de le retrouver. J’ai fait plusieurs erreurs, c’était difficile et je trouvais que les portes arrivaient vite », a raconté celui qui était provisoirement 9e après la première manche.

Il s’est tout de même qualifié pour les rondes éliminatoires, où il a affronté l’Italien Edwin Coratti, éventuel médaillé d’argent.

« On était ex aequo et j’ai fait une erreur dans les 4 dernières portes, tandis qu’il a très bien fini. C’est là que ça s’est joué. Malgré tout, ça s’est bien passé, j’ai fait une belle descente et on s’en va dans la bonne direction. »

Le repos attendra

L’athlète de 21 ans est bel et bien revenu au Québec après les Jeux olympiques de Pékin, mais seulement le temps d’une journée. Il a vite repris la route en direction de l’Ontario pour décrocher deux médailles d’or aux Championnats canadiens. Il a ensuite pris part à quelques courses et a été couronné champion du circuit Nor-am pour une quatrième fois de suite.

J’aime courser et je suis capable d’en prendre ! Arnaud Gaudet

Avec l’annulation de la Coupe du monde de Moscou à la fin du mois de février, celle de Piancavallo a été la première étape présentée depuis les Jeux olympiques de Pékin.

Arnaud Gaudet se dirigera maintenant vers la Slovénie pour la Coupe du monde de Rogla. Un slalom géant en parallèle y sera présenté mercredi.