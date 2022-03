Ivanie Blondin avait la chance de terminer la saison de la Coupe du monde au premier du classement en départ groupé. Malheureusement, la Canadienne est arrivée quatrième à l’ultime course de la saison et a échappé le titre de peu. Elle doit donc se contenter du deuxième rang.

Nicholas Richard La Presse

Blondin était parvenue à monter sur le podium à chacune des trois compétitions auxquelles elle avait pris part sur cette distance depuis le début de la saison.

Elle avait remporté l’argent en Pologne, l’or à Salt Lake City et l’argent à Calgary. Elle avait aussi gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin il y a quelques semaines.

L’athlète de 31 ans a été parmi les meneuses tout au long de la course. Toujours parmi les cinq premières, elle a obtenu l’aide de sa coéquipière Valérie Maltais avec huit tours à faire. La Québécoise est venue se placer devant Blondin pour permettre à celle-ci d’économiser de l’énergie et ainsi pouvoir ouvrir la machine dans les derniers tours. Avec cinq tours à faire, Blondin est passée à l’offensive, mais les autres patineuses ont été plus rapides.

Irene Schouten, championne olympique au 3000 m et au 5000 m, a explosé dans les derniers tours et a mené la course jusqu’au fil d’arrivée. Sa compatriote néerlandaise Marijke Groenewoud a terminé deuxième. L’Italienne Francesca Lollobrigida a été efficace et patiente et s’est emparée de la troisième place, ce qui était suffisant pour devancer Blondin au classement général.

Valérie Maltais a finalement conclu cette course en départ groupé au septième rang et au cinquième rang du classement de la saison.