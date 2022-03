Saint-Ambroise-de-Kildare s’est réveillé avec une merveilleuse nouvelle samedi matin. L’une des leurs, Audrey McManiman, est montée sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, en terminant troisième à la Coupe du monde de snowboard cross à Reiteralm, en Autriche.

Nicholas Richard La Presse

La journée avait très bien commencé pour McManiman qui a terminé au premier rang de sa vague de quarts de finale. Les des demi-finales, elle a aussi très bien glissé et a fini deuxième de sa vague, ce qui a été suffisant pour se qualifier pour la finale. Puis, lors de la grande finale, la Québécoise a tout donné. Elle a finalement franchi le fil d’arrivée en troisième position et venait d’accomplir ce pour quoi elle travaillait depuis plus de 10 ans.

Un podium significatif qui s’ajoute à une saison remarquable pour la planchiste.

McManiman a connu une progression spectaculaire tout au long de la saison. Elle s’est améliorée de course en course et la confiance qu’elle a acquise lui a permis d’améliorer sans cesse sa position au classement. Après trois résultats à l’extérieur du top 10 pour commencer la saison, elle a terminé sixième, deux fois huitième et troisième lors des quatre dernières Coupes du monde.

D’autant plus qu’il y a quelques semaines, elle a participé à ses premiers Jeux olympiques. Elle avait alors pris le 11e rang, mais le simple fait d’y avoir participé était une victoire en soi, après de nombreuses blessures et après avoir changé de disciplines en 2016.

Grondin termine huitième

Son coéquipier Éliot Grondin, double médaillé lors des Jeux de Pékin, n’a pu faire mieux qu’une huitième place.

En effet, après avoir terminé au deuxième rang de ses deux premières vagues, il a terminé au quatrième et dernier rang de sa demi-finale et de la petite finale.